Зеленский обозначил повестку дня встречи с США — трехсторонние переговоры, санкции и безопасность

Украина планирует обсудить с американской стороной подготовку к переговорам с РФ, риски ослабления санкций и вопросы гарантий безопасности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу состоится двусторонняя встреча между Украиной и США. Впоследствии Президент заявил, что во время запланированной украинско-американской двусторонней встречи в Соединенных Штатах будут рассматривать комплекс ключевых вопросов.

По его словам, одним из главных пунктов станет подготовка к трехсторонней встрече с российской стороной. Украина настаивает на определении четких или, по крайней мере, ориентировочных дат ее проведения, несмотря на влияние ситуации на Ближнем Востоке на возможное перенесение.

Отдельно будет идти речь о продолжении диалога с США в узком формате. Зеленский подчеркнул, что снятие американских санкций с российской энергетики создает риски, поскольку увеличивает доходы России и ее возможности на фронте.

Также стороны планируют обсудить подготовку двусторонних документов о завершении войны, будущих гарантиях безопасности и восстановлении Украины. Переговорная группа должна уточнить отдельные положения этих документов.

Среди задач украинской делегации — определение параметров дальнейших трехсторонних переговоров, подготовка соответствующих документов, продление программы PURL, в рамках которой Украина закупает ракеты для систем Patriot, а также обсуждение двусторонних отношений и так называемого Drone Deal.

