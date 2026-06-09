Каков порядок восстановления родительских прав

Исковое заявление о восстановлении родительских прав принимается судом независимо от времени принятия решения о лишении таких прав.

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Восстановление родительских прав является правовым механизмом, который позволяет матери или отцу, лишенным родительских прав, обратиться в суд с иском об их восстановлении. Такое обращение возможно только при условии отсутствия оснований, которые послужили причиной лишения прав (статья 169 Семейного кодекса Украины). Право на подачу иска принадлежит исключительно матери или отцу; органы опеки и попечительства, родственники или сам ребенок такого права не имеют. Об этом напомнило Министерство юстиции Украины.

Восстановление родительских прав невозможно, если ребенок был усыновлен и усыновление не отменено либо не признано недействительным судом, а также если на момент рассмотрения дела ребенок достиг совершеннолетия. В случае одновременной подачи заявления об усыновлении и заявления о восстановлении родительских прав суд рассматривает их в одном производстве (статья 169 Семейного кодекса Украины).

Восстановление родительских прав

Исковое заявление о восстановлении родительских прав принимается судом независимо от времени принятия решения о лишении прав. Дела рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства по месту жительства или пребывания ответчика с соблюдением требований статьи 175 Гражданского процессуального кодекса Украины. При рассмотрении дела суд учитывает интересы ребенка, мнение второго родителя и лиц, с которыми он проживает, а также позицию самого ребенка, если он способен ее выразить.

К исковому заявлению прилагаются документы и другие доказательства, подтверждающие исправление поведения истца либо отсутствие оснований для лишения прав, в частности:

документ, удостоверяющий личность, РНОКПП;

справка о составе семьи;

свидетельство о рождении ребенка;

решение суда о лишении прав;

справка об отсутствии задолженности по уплате алиментов;

акт обследования условий проживания;

объяснения свидетелей, характеристики с места работы и места жительства;

медицинские справки (о лечении от зависимостей, психическом состоянии);

иные документы, подтверждающие улучшение материального или жилищного положения, изменение образа жизни;

заключение органа опеки и попечительства о целесообразности восстановления прав.

Что учитывает суд

Суд учитывает такие обстоятельства, как уплата алиментов, восстановление общения с ребенком и участие в его воспитании, прохождение лечения от зависимостей, наличие надлежащих жилищных условий и постоянного дохода, критическое отношение к своему прошлому поведению, отсутствие административной или уголовной ответственности. Заключение органа опеки может быть отклонено судом, если оно противоречит интересам ребенка.

После вступления решения в законную силу суд направляет его в орган государственной регистрации актов гражданского состояния по месту регистрации рождения ребенка. Родители, восстановленные в правах, вновь приобретают все права и обязанности в отношении ребенка. В случае отказа в иске повторное обращение возможно только по истечении одного года со дня вступления решения суда в законную силу.

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