Пенсионный фонд потерял основание задерживать выплаты: апелляционный суд отменил ограничения Кабмина

Шестой апелляционный административный суд подтвердил незаконность постановления Кабмина, которое позволяло Пенсионному фонду выплачивать задолженность по решениям судов частями.

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Ситуация с выполнением судебных решений по пенсионным делам долгое время напоминала правовой тупик. По состоянию на 2026 год количество таких решений выросло в 26 раз, а общий долг государства достиг критической отметки. Главным препятствием для реальных выплат было Постановление Кабинета Министров Украины от 14.07.2025 № 821, которое ввело так называемый «специальный порядок» осуществления расходов. Этот механизм фактически позволял Пенсионному фонду Украины игнорировать суть судебных решений о перерасчете пенсий, выплачивая долги пропорционально мизерным ассигнованиям или откладывая их на неопределенное будущее.

Однако 4 марта 2026 года Киевский окружной административный суд принял решение по делу № 320/51895/25, признав пункты 1, 2, 3 этого Постановления противоправными и недействительными. Более того, Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции и подтвердил незаконность постановления Кабинета Министров № 821.

Судебный спор относительно законности постановления Кабинета Министров № 821 фактически стал противостоянием между принципом верховенства права и аргументами о бюджетных ограничениях в условиях военного положения.

Истец — пенсионер, обжаловавший правительственный документ, — настаивал, что постановление фактически легализует невыполнение судебных решений, так как ставит выплату присужденных средств в зависимость от наличия бюджетного финансирования. Также он обратил внимание, что ранее суды уже отменили аналогичное постановление Кабмина № 649, которое предусматривало похожий механизм выплат.

В свою очередь Пенсионный фонд Украины и Министерство социальной политики обосновывали необходимость постановления условиями военного положения, приоритетностью финансирования оборонных нужд и сокращением бюджетных ресурсов. Представители государственных органов утверждали, что документ лишь определяет порядок распределения средств и не меняет права граждан на получение надлежащих им выплат.

Рассмотрев дело, Киевский окружной административный суд пришел к выводу, что правительство вышло за пределы своих полномочий. Суд подчеркнул, что в соответствии со статьей 129-1 Конституции Украины судебные решения обязательны к исполнению, а государство обязано обеспечить их реальное выполнение.

Апелляционный суд обратил внимание на механизм выплат, предусмотренный постановлением № 821. По мнению суда, выплата средств «пропорционально бюджетным ассигнованиям» фактически создает новый порядок выполнения судебных решений, который не предусмотрен законами Украины. Устанавливать такие правила Кабинет Министров путем подзаконного акта не уполномочен.

Суды также сослались на практику Европейского суда по правам человека, согласно которой нехватка бюджетных средств не может быть оправданием для невыполнения государством окончательных судебных решений.

Кроме содержательных нарушений, суды установили и процедурные недостатки во время принятия постановления. В частности, документ был принят без надлежащих консультаций с общественностью и без обязательного согласования с профсоюзными организациями, хотя его положения непосредственно касаются реализации конституционных прав граждан.

Правовые последствия отмены Постановления № 821

Решение шестого апелляционного суда означает фактическую ликвидацию специального механизма выплаты пенсионных задолженностей по решениям судов, который позволял осуществлять такие выплаты частями в зависимости от наличия бюджетных средств.

Одним из главных последствий решения суда является отсутствие у Пенсионного фонда правовых оснований для дальнейшего откладывания выплат через так называемую «очередь получателей», специальные перечни или нехватку ассигнований по отдельным бюджетным программам.

После утраты силы постановлением № 821 выполнение судебных решений должно осуществляться в соответствии с общим законодательством, в частности Законом Украины «Об исполнительном производстве» и Законом Украины «О гарантиях государства по выполнению судебных решений».

Право лица на получение пересчитанной пенсии после вступления в законную силу судебного решения является индивидуальным правом требования к государству. Такое право не может зависеть от бюджетного планирования или определяться правительством в ручном режиме.

Фактически решение суда означает, что Пенсионный фонд обязан выполнять судебные акты в объеме, определенном судом, а не осуществлять символические или поэтапные выплаты. Кроме того, ссылки на необходимость доработки информационных систем или другие технические причины больше не могут использоваться как обоснование задержки выполнения судебных решений.

Обеспечение выполнения окончательных судебных решений является прямой обязанностью государства, которая не может ставиться в зависимость от текущего состояния государственного бюджета или наличия финансовых ресурсов.

Что делать пенсионерам уже сейчас

Хотя решение суда вступило в силу, ПФУ часто затягивает выплаты по инерции. Пенсионерам рекомендуется инициировать принудительное исполнение. Не стоит ждать автоматических выплат. Необходимо получить в суде исполнительный лист и обратиться в Государственную исполнительную службу для открытия производства.

Если ПФУ не выполняет решение в течение 2 месяцев, пенсионер имеет право обратиться в суд с заявлением об изменении способа и порядка выполнения решения (согласно ч. 3 ст. 378 КАС Украины). Суть заключается в изменении формулировки с «обязать осуществить перерасчет» на «взыскать конкретную сумму». Прямое взыскание значительно упрощает получение средств через органы Казначейства.

В случае начисления пенсии на бумаге без фактической выплаты, стоит подавать иски о неприменении Постановления № 821 (которое уже отменено) и взыскании задолженности.

Отмена Постановления № 821 — это не просто победа в одном судебном процессе, а восстановление конституционного принципа верховенства права над правительственным бездействием. Суд подтвердил, что право на социальную защиту и справедливый суд не может быть иллюзорным даже во время войны.

Пенсионный фонд больше не имеет законного предохранителя для блокировки выплат. Однако, учитывая попытки Правительства инициировать новые аналогичные ограничения, пенсионерам нужно действовать активно: открывать исполнительные производства и требовать изменения способа выполнения на прямое взыскание средств.

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