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На Полтавщине суд наказал женщину, которая публиковала места нахождения ТЦК

21:02, 19 июля 2026 87
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Суд вынес приговор за препятствование проведению мобилизационных мероприятий.
На Полтавщине суд наказал женщину, которая публиковала места нахождения ТЦК
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Кобелякский районный суд Полтавской области вынес приговор по уголовному производству о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК. 

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Суд установил, что в условиях действия военного положения и всеобщей мобилизации обвиняемая в течение длительного времени публиковала в открытом Viber-сообществе «МАЯЧОК» сообщения о местах проведения мобилизационных мероприятий, размещении мобильных блокпостов и т.п. на территории Кобелякской и Белицкой громад, используя условные обозначения и другие способы маскировки информации.

Во время судебного разбирательства обвиняемая полностью признала свою вину, подтвердила изложенные в обвинительном акте обстоятельства, выразила раскаяние и содействовала раскрытию уголовного правонарушения.

Учитывая это, суд признал обвиняемую виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако она была освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком на два года с возложением обязанностей, предусмотренных законодательством, — периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении места жительства и работы, а также не выезжать за пределы Украины без согласования.

Кроме того, суд применил специальную конфискацию мобильного телефона iPhone 13, который использовался при совершении уголовного правонарушения.

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