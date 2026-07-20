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Военный погиб за 10 дней до своей свадьбы: суд признал брак зарегистрированным, хотя церемония не состоялась

11:25, 20 июля 2026 58
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Решение может стать ориентиром для других дел, где смерть одного из женихов или невест наступила до государственной регистрации брака.
Военный погиб за 10 дней до своей свадьбы: суд признал брак зарегистрированным, хотя церемония не состоялась
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Горишнеплавневский городской суд Полтавской области признал зарегистрированным брак между женщиной и военнослужащим, который погиб во время выполнения боевого задания еще до назначенной даты государственной регистрации. Суд пришел к выводу, что стороны на протяжении длительного времени проживали одной семьей, подали совместное заявление в орган ГРАГС о регистрации брака, однако завершить процедуру не смогли из-за гибели мужчины на войне.

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Суд признал брак зарегистрированным с 27 сентября 2023 года — даты, указанной в резолютивной части решения. Такое решение может иметь юридическое значение для реализации прав истицы, предусмотренных Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Обстоятельства дела

В суд обратилась женщина с иском к Министерству обороны Украины. Она указала, что с 2017 года проживала одной семьей как мужчина и женщина без регистрации брака с военнослужащим. Они вели общее хозяйство, проживали вместе с сыном истицы и фактически находились в семейных отношениях.

В июле 2023 года мужчину мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины. Во время отпуска, 5 сентября 2023 года, пара подала совместное заявление в орган ГРАГС о государственной регистрации брака. Регистрация была назначена на 27 сентября 2023 года.

Однако за десять дней до этой даты военнослужащий погиб во время боевых действий в районе населенного пункта Опытное Донецкой области.

Истица указывала, что именно из-за гибели военнослужащего они не смогли официально оформить брак. По ее словам, установление соответствующего юридического статуса необходимо для реализации прав, предусмотренных статьей 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

В подтверждение своих требований были предоставлены доказательства совместного проживания, документы о подаче заявления на государственную регистрацию брака, а также служебный документ, заполненный военнослужащим во время мобилизации, в котором в графе «Жена» были указаны анкетные данные истицы.

Представитель Министерства обороны Украины в судебное заседание не явился и отзыв на иск не подал.

Позиция суда

Суд отметил, что государственная регистрация брака призвана обеспечить стабильность семейных отношений, а также охрану прав и интересов супругов, их детей, государства и общества.

Исследовав доказательства, суд пришел к выводу, что материалами дела № 534/1847/26 подтверждены совместное проживание сторон одной семьей на протяжении семи лет, их намерение официально зарегистрировать брак и подача соответствующего заявления в орган ГРАГС.

По мнению суда, государственная регистрация брака не состоялась исключительно вследствие непреодолимого обстоятельства — гибели военнослужащего при защите Украины.

Также суд обратил внимание на принцип jura novit curia («суд знает закон») и привел правовой вывод Большой Палаты Верховного Суда, согласно которому суд самостоятельно определяет правовую природу спорных правоотношений и применяет к ним надлежащие нормы права.

Что решил суд

Суд частично удовлетворил иск.

Решением суда брак между погибшим военнослужащим и истицей признан зарегистрированным с 27 сентября 2023 года.

В остальной части исковых требований суд отказал.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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