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Возле школ запрещают киоски с шаурмой и фастфудом: за нарушение — штраф в 51 тысячу гривен

12:01, 20 июля 2026 184
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Такие изменения необходимы, чтобы снизить уровень детского ожирения, считают депутаты.
Возле школ запрещают киоски с шаурмой и фастфудом: за нарушение — штраф в 51 тысячу гривен
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В Верховную Раду внесли два связанных законопроекта № 15428 и № 15429, которыми предлагается ограничить продажу пищевых продуктов с несбалансированным содержанием питательных веществ вблизи учебных заведений в радиусе 400 метров и установить административную ответственность за нарушение этих требований.

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Таким образом депутаты хотят создать вокруг учебных заведений так называемый «безопасный пищевой периметр» в радиусе 400 метров.

Почему вообще возникла идея таких изменений

Авторы инициативы объясняют необходимость таких изменений стремительным ухудшением показателей здоровья детского населения в Украине, в частности ростом количества случаев алиментарного ожирения (это хроническое заболевание, вызванное чрезмерным поступлением калорий, перееданием и малоподвижным образом жизни, когда организм не успевает расходовать полученную энергию; это наиболее распространенная форма избыточного веса, которая успешно корректируется изменением образа жизни), сердечно-сосудистых патологий и сахарного диабета II типа среди школьников.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ключевым фактором этого является чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием добавленного сахара, натрия и насыщенных жиров, которые активно рекламируются и продаются в непосредственной близости от школ.

Несмотря на то, что Кабмин ограничил количество сахара, соли и жиров в школьных столовых, во время перемен дети беспрепятственно покупают вредные продукты («мусорную еду») в магазинах и МАФах, расположенных рядом с учебными заведениями.

Таким образом, это полностью нивелирует усилия государства по реформе школьного питания, поэтому необходим действенный механизм защиты ребенка за пределами учебных заведений.

Что предлагают

Законопроект № 15428 предлагает дополнить Закон «Основы законодательства Украины об охране здоровья» новой статьей 62-1, которая будет определять критерии пищевых продуктов с несбалансированным содержанием питательных веществ.

В частности, предлагается установить предельные показатели содержания:

  • сахара;
  • соли;
  • насыщенных жиров;
  • трансжиров.

В пояснительной записке указано, что критерии разработаны на основе норм Минздрава №1073, постановления Кабмина №305 о школьном питании и требований Регламента ЕС №1169/2011.

Законопроект предусматривает, что ограничения будут действовать в пределах 400 метров от земельных участков учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и профессионального образования. Профессиональное образование (ПТУ) оставлено, поскольку туда часто поступают подростки после 9 класса, которые все еще являются несовершеннолетними детьми.

В то же время правила не будут распространяться на учреждения высшего образования. Авторы объясняют это тем, что студенты являются совершеннолетними лицами с 18 лет. С точки зрения права они обладают полной гражданской дееспособностью, и государство не может ограничивать их осознанный выбор еды или напитков.

Предусмотренные штрафы

Связанный с ним законопроект № 15429 предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и установить ответственность за продажу таких продуктов вблизи учебных заведений.

Предлагается ввести новую статью 42-5:

  • штраф от 8 500 до 17 000 грн — за первое нарушение;
  • штраф от 25 500 до 51 000 грн — за повторное нарушение в течение года.

Кроме того, предусматривается обязательная конфискация партии товара и выручки, полученной от его реализации.

Почему именно 400 метров и как это регулируют в мире

Практика ограничения продажи «мусорной еды» (junk food) вокруг школ активно внедряется в мире, а радиус именно в 400 метров заимствован из градостроительного и медицинского законодательства Великобритании (в частности Лондона) и Ирландии.

Великобритания (Лондон и другие регионы) — родина нормы 400 метров. В Лондоне действует официальная градостроительная стратегия, утвержденная мэром города, которая запрещает открытие новых точек продажи фастфуда навынос в радиусе 400 метров от границ любой школы. Британские эксперты в области здравоохранения подсчитали, что 400 метров — это среднее расстояние, которое ребенок может быстро пройти пешком во время короткой перемены или по дороге в школу, чтобы импульсивно купить чипсы или бургеры. Королевский колледж педиатрии и детского здоровья активно выступает за распространение этой нормы на всю страну.

Ирландия (графство Уиклоу) стала одной из первых стран ЕС, где на местном уровне ввели концепцию «No Fry Zones» (зоны без фритюра). Муниципалитеты (например, в графстве Уиклоу) законодательно запретили строительство и открытие любых ресторанов быстрого питания ближе чем в 400 метрах от школ, чтобы снизить уровень детского ожирения.

Австралия (на этапе внедрения). Местные политики (в частности партия «Зеленые») внесли на рассмотрение парламента законопроект, предусматривающий полный запрет строительства новых ресторанов быстрого питания (таких как McDonald’s, KFC и Hungry Jack’s) в радиусе 400 метров от школьных территорий.

Как будут определять вредные продукты?

Для целей новой статьи 62-1 Закона об охране здоровья пищевой продукт будет считаться имеющим несбалансированное содержание питательных веществ, если показатели на 100 граммов (или 100 миллилитров) продукта составляют:

  • значительное содержание сахара: более 12,5 г для твердых продуктов; более 6,3 г для жидких продуктов;
  • значительное содержание соли: более 1,5 г для твердых продуктов; более 0,75 г для жидких продуктов;
  • чрезмерное содержание жира: насыщенных жирных кислот более 5,0 г для твердых продуктов; более 2,5 г для жидких продуктов; трансжирных кислот промышленного происхождения более 2,0 г от общего количества жира в продукте.

Для пищевых продуктов и блюд, не имеющих фабричной упаковки и маркировки пищевой ценности (продукция пекарен, кулинарии, уличная еда), соответствие этим критериям определяется путем лабораторного контроля по методике, утвержденной Кабинетом Министров, либо на основании утвержденных технологических карт производителя.

Запрет, предусмотренный настоящей статьей, не распространяется на свежие овощи, фрукты, ягоды, чистую питьевую воду, а также на питание, организуемое непосредственно внутри учебного заведения в соответствии с установленными стандартами школьного питания.

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