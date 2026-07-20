Біля шкіл забороняють кіоски з шаурмою та фаст-фуд: за порушення – штраф у 51 тисячу гривень

Такі зміни необхідні, щоб зменшити рівень дитячого ожиріння, вважають депутати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До Верховної Ради внесли два поєднанні законопроєкти № 15428 та № 15429, якими пропонується обмежити продаж харчових продуктів із незбалансованим вмістом поживних речовин поблизу закладів освіти в радіусі 400 метрів та встановити адміністративну відповідальність за порушення цих вимог.

Таким чином депутати хочуть створити навколо закладів освіти так званий «безпечний харчовий периметр» у радіусі 400 метрів.

Чому взагалі виникла ідея таких змін

Автори ініціативи пояснюють необхідність таких змін стрімким погіршенням показників здоров’я дитячого населення в Україні, зокрема зростанням кількості випадків аліментарного ожиріння (це хронічне захворювання, викликане надмірним надходженням калорій, переїданням та малорухливим способом життя, коли організм не встигає витрачати отриману енергію; це найбільш поширена форма зайвої ваги, яка успішно коригується зміною способу життя), серцево-судинних патологій та цукрового діабету ІІ типу серед школярів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), ключовим фактором цього є надмірне споживання продуктів із високим вмістом доданого цукру, натрію та насичених жирів, які агресивно рекламуються та продаються у безпосередній близькості до шкіл

Не дивлячись на те, що Кабмін обмежив кількість цукру, солі та жирів у шкільних їдальнях, під час перерв діти безперешкодно купують шкідливі продукти («сміттєву їжу») у магазинах та МАФах, розташованих поруч ззакладами освіти.

Відтак, це повністю нівелює зусилля держави з реформи шкільного харчування, тому потрібен дієвий механізм захисту дитини за межами закладів освіти.

Що пропонується

Законопроєкт № 15428 пропонує доповнити Закон «Основи законодавства України про охорону здоров’я» новою статтею 62-1, яка визначатиме критерії харчових продуктів із незбалансованим вмістом поживних речовин.

Зокрема, пропонується встановити граничні показники вмісту:

цукру;

солі;

насичених жирів;

трансжирів.

У пояснювальній записці зазначено, що критерії розроблені на основі норм МОЗ №1073, постанови Кабміну №305 про шкільне харчування та вимог Регламенту ЄС №1169/2011.

Законопроєкт передбачає, що обмеження діятимуть у межах 400 метрів від земельних ділянок закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти. Професійна освіта (ПТУ) залишена, оскільки туди часто вступають підлітки після 9 класу, які все ще є неповнолітніми дітьми.

Водночас правила не поширюватимуться на заклади вищої освіти. Автори пояснюють це тим, що студенти є повнолітніми особами від 18 років. З точки зору права, вони мають повну цивільну дієздатність і держава не може обмежувати їхній свідомий вибір їжі чи напоїв.

Передбачені штрафи

Пов’язаний із ним законопроєкт № 15429 пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та встановити відповідальність за продаж таких продуктів поблизу закладів освіти.

Пропонується запровадити нову статтю 42-5:

штраф від 8 500 до 17 000 грн — за перше порушення;

штраф від 25 500 до 51 000 грн — за повторне порушення протягом року.

Крім того, передбачається обов’язкова конфіскація партії товару та виручки, отриманої від його реалізації.

Чому саме 400 метрів і як це регулюють у світі

Практика обмеження продажу «сміттєвої їжі» (junk food) навколо шкіл активно впроваджується у світі, а радіус саме у 400 метрів походить із містобудівного та медичного законодавства Великої Британії (зокрема Лондона) та Ірландії.

Велика Британія (Лондон та інші регіони) — батьківщина норми 400 метрів. У Лондоні діє офіційна містобудівна стратегія, затверджена мером міста, яка забороняє відкриття нових точок продажу фаст-фуду на винос у радіусі 400 метрів від меж будь-якої школи. Британські експерти з охорони здоров’я підрахували, що 400 метрів — це середня відстань, яку дитина може швидко пройти пішки під час короткої перерви або дорогою до школи, щоб імпульсивно купити чіпси чи бургери. Королівський коледж педіатрії та дитячого здоров’я активно адвокує розширення цієї норми на всю країну.

Ірландія (Графство Віклоу) стала однією з перших країн ЄС, де на місцевому рівні ввели концепцію «No Fry Zones» (зони без фритюру). Муніципалітети (наприклад, у графстві Віклоу) законодавчо заборонили будівництво та відкриття будь-яких фаст-фуд ресторанів ближче ніж за 400 метрів від шкіл, щоб знизити рівень дитячого ожиріння.

Австралія (на етапі впровадження). Місцеві політики (зокрема партія «Зелені») внесли на розгляд парламенту законопроєкт, який передбачає повну заборону будівництва нових ресторанів швидкого харчування (на кшталт McDonald’s, KFC та Hungry Jack’s) у радіусі 400 метрів від шкільних територій.

Як будуть визначати шкідливі продукти?

Для цілей нової статті 62-1 у законі про охорону здоров’я харчовий продукт пропишуть, що таким, що має незбалансований вміст поживних речовин, вважається продукт, якщо показники на 100 грамів (або 100 мілілітрів) продукту становлять:

значний вміст цукру: більше 12,5 г для твердих продуктів; більше 6,3 г для рідких продуктів;

значний вміст солі: більше 1,5 г для твердих продуктів; більше 0,75 г для рідких продуктів;

надмірний вміст жиру: насичених жирних кислот більше 5,0 г для твердих продуктів; більше 2,5 г для рідких продуктів; трансжирних кислот промислового походження більше 2,0 г від загальної кількості жиру в продукті.

Для харчових продуктів та страв, які не мають фабричного пакування та маркування харчової цінності (продукція пекарень, кулінарії, вулична їжа), відповідність цим критеріям визначається шляхом лабораторного контролю за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів, або на основі затверджених технологічних карт виробника.

Заборона, передбачена цією статтею, не поширюється на свіжі овочі, фрукти, ягоди, чисту питну воду, а також на харчування, що організовується безпосередньо всередині закладу освіти відповідно до встановлених стандартів шкільного харчування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.