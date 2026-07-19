На Полтавщині суд покарав жінку, яка публікувала місця перебування ТЦК

Суд ухвалив вирок за перешкоджання проведенню мобілізаційних заходів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кобеляцький районний суд Полтавської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

Суд встановив, що в умовах дії воєнного стану та загальної мобілізації обвинувачена протягом тривалого часу публікувала у відкритій Viber-спільноті «МАЯЧОК» повідомлення про місця проведення мобілізаційних заходів, розміщення мобільних блок-постів тощо, на території Кобеляцької і Білицької громад, використовуючи умовні позначення та інші способи маскування інформації.

Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала свою вину, підтвердила викладені в обвинувальному акті обставини, висловила каяття та сприяла розкриттю кримінального правопорушення.

З огляду на це суд визнав обвинувачену винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі, але її було звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на два роки із покладенням обов’язків, передбачених законодавством — періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання і роботи та не виїжджати за межі України без погодження.

Крім того, суд застосував спеціальну конфіскацію мобільного телефону Iphone 13, який використовувався під час вчинення кримінального правопорушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.