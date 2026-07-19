У Польщі чоловік напав на підлітків, бо ті говорили українською мовою

Мама хлопця заявила, що після цього випадку постійно живе в страху за життя сина.

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У польському місті Плоцьк місцевий житель здійснив напад на 15-річного підлітка з України та його подругу через те, що вони спілкувалися між собою українською мовою, пише TVP.

За словами постраждалого хлопця, в автобусі зловмисник поводився вкрай агресивно, лаявся, а тоді нібито заявив підліткам, що «в Польщі розмовляють польською». Чоловік ударив хлопця, а коли водій відчинив двері на зупинці — силою виштовхав обох українців із салону.

Мама хлопця заявила, що після цього випадку постійно живе в страху за життя сина.

«Я не почуваюся в безпеці у Плоцьку. Боюся розмовляти своєю мовою, справді боюся... Тепер, коли я дзвоню сину, і він не бере слухавку з першого разу, я починаю нервувати і не можу нормально працювати», — заявила жінка.

Правоохоронці вже відкрили провадження, а сам напад розслідує районна прокуратура Плоцька.

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