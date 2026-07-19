На що можна витратити допомогу по догляду за дитиною до одного року та коли її призначають

Коли виникає право на виплату, у які строки потрібно звернутися та на що дозволено витрачати державну допомогу.

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Законодавство визначає, з якого дня призначається допомога по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку, у які строки необхідно звернутися за її оформленням та в яких випадках виплату може отримувати інший законний представник дитини. Також встановлено порядок виплати коштів у разі пізнішого звернення та перелік товарів і послуг, на придбання яких дозволено використовувати державну допомогу. Розповідаємо, коли виникає право на допомогу, за яких умов її призначають та як можна використати отримані кошти.

З якого дня призначається допомога по догляду за дитиною до одного року

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку призначається з наступного дня після закінчення строку дії медичного висновку або після завершення виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Вона призначається до досягнення дитиною однорічного віку та виплачується по місяць, у якому дитині виповнюється один рік, включно.

Водночас звернутися за призначенням такої допомоги можна не пізніше останнього дня шостого місяця після досягнення дитиною однорічного віку. У такому разі право на призначення допомоги зберігається.

Хто може отримати допомогу у виняткових випадках

Законодавством передбачено виняток, коли допомога призначається іншому законному представнику дитини.

У такому випадку, якщо особа набула відповідно до законодавства права представляти інтереси дитини, що підтверджується документально, допомога призначається з дня виникнення такого права.

Водночас це правило не поширюється на прийомних батьків, батьків-вихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників.

З якої дати можуть призначити допомогу

В усіх випадках допомога по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку призначається не раніше ніж з 1 січня 2026 року.

Чи виплатять кошти, якщо звернутися пізніше

Якщо особа звернулася за призначенням допомоги вже після виникнення права на неї, виплата здійснюється сумарно.

У такому разі кошти виплачуються у розмірі, визначеному за кожний місяць, починаючи з місяця, в якому виникло право на допомогу, і до місяця досягнення дитиною однорічного віку включно.

На що можна витрачати кошти допомоги

Отримувач допомоги повинен використовувати отримані кошти виключно для безготівкової оплати товарів і послуг у юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих відповідно до законодавства, яким банком-еквайром встановлено відповідні коди категорій діяльності (Merchant Category Code, MCC).

Зокрема, кошти можна витрачати на:

дитячий одяг (MCC 5641);

сімейний одяг (MCC 5651);

покупки у бакалійних магазинах і супермаркетах (MCC 5411);

молочні продукти (MCC 5451);

товари в аптеках (MCC 5912);

спортивні товари (MCC 5941);

книги (MCC 5942);

іграшки (MCC 5945);

відвідування музеїв і виставок (MCC 7991);

послуги лікарів загальної практики (MCC 8011);

послуги лікарень (MCC 8062);

послуги з догляду за дітьми (MCC 8351).

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