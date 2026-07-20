Пенсія по інвалідності: через які помилки можуть відмовити у виплатах

Право на пенсію по інвалідності залежить від страхового стажу, тривалість якого становить від одного до 15 років залежно від віку, у якому особі встановили інвалідність.

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Для призначення пенсії по інвалідності у 2026 році необхідно підтвердити право на виплату та надати повний пакет документів. Пенсійний фонд може відмовити у призначенні пенсії, якщо заявник не має необхідних підстав або не подав усі передбачені документи.

Як повідомляє державний сервіс «Дія», найчастіше рішення про відмову пов’язане з двома причинами — відсутністю права на пенсію або неповним пакетом документів.

Однією з причин відмови є те, що експертна група з оцінки повсякденного функціонування людини за результатами обстеження не встановила групу інвалідності. Також виплати можуть не призначити, якщо заявник не надав усі необхідні документи.

Для призначення пенсії по інвалідності необхідно подати:

заяву про призначення пенсії;

паспорт або тимчасове посвідчення особи;

документи про місце проживання чи реєстрацію;

підтвердження страхового стажу;

лікарський висновок.

Військовослужбовці замість лікарського висновку подають довідку військово-лікарської комісії.

У 2026 році також можуть знадобитися довідка про заробітну плату за 60 місяців до 30 червня 2000 року, інформація про грошове забезпечення та страхові внески для військових, документи про особливий статус, підтвердження неотримання пенсії за місцем реєстрації у РФ та декларація про відсутність громадянства держави-агресора.

Право на пенсію залежить від страхового стажу. Його необхідна тривалість становить від одного до 15 років залежно від віку, у якому людині встановили інвалідність.

Розмір виплати визначають як частку пенсії за віком:

для осіб із першою групою інвалідності — 100%;

із другою групою — 90%;

із третьою групою — 50%.

До страхового стажу також зараховується період від встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку.

Дата звернення впливає на початок нарахування виплат. Якщо людина подає документи до Пенсійного фонду протягом трьох місяців після встановлення інвалідності, пенсію призначають із дня набуття цього статусу.

Якщо звернення відбулося пізніше, виплати нараховують лише з дати подання заяви.

Посилений контроль за оформленням пенсій пов’язаний із реформою системи оцінювання інвалідності та ліквідацією МСЕК. Замість них працюють незалежні експертні команди, які проводять оцінювання за міжнародними стандартами.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», для призначення пенсії по інвалідності в Україні, як правило, необхідно мати страховий стаж. Його тривалість залежить від віку, в якому людині встановили інвалідність, і може становити від одного до 15 років. Водночас законодавство передбачає винятки, коли державні виплати можна оформити навіть за відсутності необхідного стажу.