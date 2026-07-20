  1. В Украине

Пенсия по инвалидности: из-за каких ошибок могут отказать в выплатах

17:56, 20 июля 2026 187
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Право на пенсию по инвалидности зависит от страхового стажа, продолжительность которого составляет от одного до 15 лет в зависимости от возраста, в котором лице установили инвалидность.
Пенсия по инвалидности: из-за каких ошибок могут отказать в выплатах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для назначения пенсии по инвалидности в 2026 году необходимо подтвердить право на выплату и предоставить полный пакет документов. Пенсионный фонд может отказать в назначении пенсии, если заявитель не имеет необходимых оснований или не подал все предусмотренные документы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщает государственный сервис «Дія», чаще всего решение об отказе связано с двумя причинами — отсутствием права на пенсию или неполным пакетом документов.

Одной из причин отказа является то, что экспертная группа по оценке повседневного функционирования человека по результатам обследования не установила группу инвалидности. Также выплаты могут не назначить, если заявитель не предоставил все необходимые документы.

Для назначения пенсии по инвалидности необходимо подать:

  • заявление о назначении пенсии;
  • паспорт или временное удостоверение личности;
  • документы о месте проживания или регистрации;
  • подтверждение страхового стажа;
  • медицинское заключение.

Военнослужащие вместо медицинского заключения подают справку военно-врачебной комиссии.

В 2026 году также могут понадобиться справка о заработной плате за 60 месяцев до 30 июня 2000 года, информация о денежном обеспечении и страховых взносах для военных, документы об особом статусе, подтверждение неполучения пенсии по месту регистрации в РФ и декларация об отсутствии гражданства государства-агрессора.

Право на пенсию зависит от страхового стажа. Его необходимая продолжительность составляет от одного до 15 лет в зависимости от возраста, в котором человеку установили инвалидность.

Размер выплаты определяется как доля пенсии по возрасту:

  • для лиц с первой группой инвалидности — 100%;
  • со второй группой — 90%;
  • с третьей группой — 50%.
  • В страховой стаж также засчитывается период с момента установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.

Дата обращения влияет на начало начисления выплат. Если человек подает документы в Пенсионный фонд в течение трех месяцев после установления инвалидности, пенсию назначают со дня получения этого статуса.

Если обращение произошло позже, выплаты начисляют только с даты подачи заявления.

Усиленный контроль за оформлением пенсий связан с реформой системы оценки инвалидности и ликвидацией МСЭК. Вместо них работают независимые экспертные команды, которые проводят оценивание по международным стандартам.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для назначения пенсии по инвалидности в Украине, как правило, необходимо иметь страховой стаж. Его продолжительность зависит от возраста, в котором человеку установили инвалидность, и может составлять от одного до 15 лет. В то же время законодательство предусматривает исключения, когда государственные выплаты можно оформить даже при отсутствии необходимого стажа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд Дия пенсия пенсия в Украине инвалидность как оформить пенсию

Популярные новости

Верховный Суд разрешил требовать компенсацию, если наследство уже невозможно перераспределить

Верховный Суд разрешил требовать компенсацию, если наследство уже невозможно перераспределить

12:03, 19 июля 2026 10k
Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

Пенсия станет больше: какие пенсионеры получат доплаты за предыдущие месяцы

15:33, 18 июля 2026 14k
Свидетель Иеговы отказался от мобилизации, потому что вероисповедание запрещает ему носить оружие: суд приговорил его к 3 годам лишения свободы

Свидетель Иеговы отказался от мобилизации, потому что вероисповедание запрещает ему носить оружие: суд приговорил его к 3 годам лишения свободы

13:33, 19 июля 2026 8k
На улице был мороз, а Drager показал +11: водитель выиграл апелляцию по делу о «нетрезвом» вождении

На улице был мороз, а Drager показал +11: водитель выиграл апелляцию по делу о «нетрезвом» вождении

12:39, 19 июля 2026 8k
Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

Камера, снимающая соседей и улицу, может стать основанием для штрафа в 300 тысяч гривен: когда видеонаблюдение нарушает закон

16:15, 19 июля 2026 6k
Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

Группа инвалидности не дает автоматического права на уход: комиссии, заменившие МСЭК, тестируют людей на способность выжить самостоятельно

10:00, 18 июля 2026 27k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Самого психиатрического диагноза недостаточно: в каких случаях суд признает человека недееспособным

Признание человека недееспособным является одним из самых серьезных судебных решений в гражданском праве, ведь после него лицо фактически упускает возможность самостоятельно распоряжаться своим имуществом, заключать договоры и принимать юридически значимые решения.

НБУ определил 16 признаков подозрительных операций: какие платежи через карты могут попасть под финмониторинг

НБУ предлагает ввести новые правила мониторинга платежных операций: проект положения обязывает банки и платежные учреждения внедрить системы анализа поведения клиентов для своевременного выявления подозрительных операций.

Спонсор хотел взыскать 2,5 млн грн с хоккейного клуба из-за задержки чемпионата Украины по хоккею — Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение

Из-за того, что Чемпионат Украины по хоккею вовремя не стартовал, спонсор получил шанс вернуть аванс в размере 2,5 млн грн: Верховный Суд не поддержал решение, которым с компании взыскали 9,5 млн грн в пользу хоккейного клуба.

Ваш аккаунт уже могли использовать против вас: какие доказательства необходимо сохранить для суда и полиции

Несанкционированный доступ к аккаунту может привести не только к потере контроля над профилем, но и к мошенничеству.

Жена погибшего военнослужащего записала на него чужого ребенка: мать военнослужащего оспорила запись об отцовстве в Верховном Суде

ВС подтвердил, что мать умершего мужчины имеет право оспорить его отцовство, если доказано, что при жизни он не знал о внесении сведений о нем как об отце в актовую запись о рождении ребенка.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]