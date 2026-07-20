Пенсия по инвалидности: из-за каких ошибок могут отказать в выплатах

Право на пенсию по инвалидности зависит от страхового стажа, продолжительность которого составляет от одного до 15 лет в зависимости от возраста, в котором лице установили инвалидность.

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Для назначения пенсии по инвалидности в 2026 году необходимо подтвердить право на выплату и предоставить полный пакет документов. Пенсионный фонд может отказать в назначении пенсии, если заявитель не имеет необходимых оснований или не подал все предусмотренные документы.

Как сообщает государственный сервис «Дія», чаще всего решение об отказе связано с двумя причинами — отсутствием права на пенсию или неполным пакетом документов.

Одной из причин отказа является то, что экспертная группа по оценке повседневного функционирования человека по результатам обследования не установила группу инвалидности. Также выплаты могут не назначить, если заявитель не предоставил все необходимые документы.

Для назначения пенсии по инвалидности необходимо подать:

заявление о назначении пенсии;

паспорт или временное удостоверение личности;

документы о месте проживания или регистрации;

подтверждение страхового стажа;

медицинское заключение.

Военнослужащие вместо медицинского заключения подают справку военно-врачебной комиссии.

В 2026 году также могут понадобиться справка о заработной плате за 60 месяцев до 30 июня 2000 года, информация о денежном обеспечении и страховых взносах для военных, документы об особом статусе, подтверждение неполучения пенсии по месту регистрации в РФ и декларация об отсутствии гражданства государства-агрессора.

Право на пенсию зависит от страхового стажа. Его необходимая продолжительность составляет от одного до 15 лет в зависимости от возраста, в котором человеку установили инвалидность.

Размер выплаты определяется как доля пенсии по возрасту:

для лиц с первой группой инвалидности — 100%;

со второй группой — 90%;

с третьей группой — 50%.

В страховой стаж также засчитывается период с момента установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.

Дата обращения влияет на начало начисления выплат. Если человек подает документы в Пенсионный фонд в течение трех месяцев после установления инвалидности, пенсию назначают со дня получения этого статуса.

Если обращение произошло позже, выплаты начисляют только с даты подачи заявления.

Усиленный контроль за оформлением пенсий связан с реформой системы оценки инвалидности и ликвидацией МСЭК. Вместо них работают независимые экспертные команды, которые проводят оценивание по международным стандартам.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», для назначения пенсии по инвалидности в Украине, как правило, необходимо иметь страховой стаж. Его продолжительность зависит от возраста, в котором человеку установили инвалидность, и может составлять от одного до 15 лет. В то же время законодательство предусматривает исключения, когда государственные выплаты можно оформить даже при отсутствии необходимого стажа.