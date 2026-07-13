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Пенсия по инвалидности без страхового стажа: кто может получить выплаты в 2026 году

17:03, 13 июля 2026
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В Пенсионном фонде объяснили, кто имеет право на пенсию или государственную социальную помощь без страхового стажа и какой размер выплат предусмотрен в 2026 году.
Пенсия по инвалидности без страхового стажа: кто может получить выплаты в 2026 году
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Для назначения пенсии по инвалидности в Украине, как правило, необходимо иметь страховой стаж. Его продолжительность зависит от возраста, в котором человеку была установлена инвалидность, и может составлять от одного до 15 лет. В то же время законодательство предусматривает исключения, когда государственные выплаты можно оформить даже при отсутствии необходимого стажа.

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В Пенсионном фонде Украины напомнили, что требование о наличии страхового стажа не распространяется на отдельные категории граждан.

Кому пенсия по инвалидности назначается без страхового стажа

Оформить пенсию без выполнения требования о страховом стаже могут лица:

  • если инвалидность наступила вследствие участия в событиях Революции Достоинства;
  • если инвалидность была установлена во время прохождения срочной военной службы.

Для военнослужащих размер пенсии определяется в зависимости от денежного обеспечения. Такие выплаты ежегодно индексируются, а законодательством установлен гарантированный минимум. В 2026 году он составляет не менее 10 625 гривен для лиц с инвалидностью III группы и почти 19 тысяч гривен — для лиц с инвалидностью I группы.

Кто может получить социальную помощь вместо пенсии

Если человек не накопил необходимый страховой стаж и не относится к категориям, для которых предусмотрено исключение, он может обратиться за государственной социальной помощью.

Право на такие выплаты имеют:

  • люди с инвалидностью с детства;
  • дети с инвалидностью;
  • лица с инвалидностью I группы, не получающие пенсию;
  • лица с инвалидностью II или III группы, достигшие 65-летнего возраста, если они не получают компенсацию за вред здоровью и относятся к малообеспеченным.

С 1 июля 2025 года назначение этой помощи осуществляет Пенсионный фонд Украины.

Как подать заявление

Подать документы можно одним из нескольких способов:

  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
  • через веб-портал электронных услуг ПФУ;
  • с помощью портала «Дія»;
  • через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В ПФУ обращают внимание, что гражданам, которые уже получают базовую социальную помощь, в назначении данного вида выплат могут отказать.

Какой размер социальной помощи в 2026 году

Размер государственной социальной помощи зависит от категории получателя и установленной группы инвалидности.

Для людей с инвалидностью с детства предусмотрены следующие выплаты:

  • 2 595 грн — для I группы;
  • 2 076 грн — для II группы;
  • 1 557 грн — для III группы.

Дети с инвалидностью получают 1 816,50 грн, что соответствует 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Для граждан, которые приобрели инвалидность уже во взрослом возрасте и имеют право именно на государственную социальную помощь, размер выплат определяется в процентах от прожиточного минимума:

  • 100% — для лиц с инвалидностью I группы;
  • 80% — для II группы;
  • 60% — для III группы.

Поскольку прожиточный минимум периодически пересматривается, после его повышения изменяется и размер государственной социальной помощи.

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