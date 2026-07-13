Пенсия по инвалидности без страхового стажа: кто может получить выплаты в 2026 году

В Пенсионном фонде объяснили, кто имеет право на пенсию или государственную социальную помощь без страхового стажа и какой размер выплат предусмотрен в 2026 году.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для назначения пенсии по инвалидности в Украине, как правило, необходимо иметь страховой стаж. Его продолжительность зависит от возраста, в котором человеку была установлена инвалидность, и может составлять от одного до 15 лет. В то же время законодательство предусматривает исключения, когда государственные выплаты можно оформить даже при отсутствии необходимого стажа.

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что требование о наличии страхового стажа не распространяется на отдельные категории граждан.

Кому пенсия по инвалидности назначается без страхового стажа

Оформить пенсию без выполнения требования о страховом стаже могут лица:

если инвалидность наступила вследствие участия в событиях Революции Достоинства;

если инвалидность была установлена во время прохождения срочной военной службы.

Для военнослужащих размер пенсии определяется в зависимости от денежного обеспечения. Такие выплаты ежегодно индексируются, а законодательством установлен гарантированный минимум. В 2026 году он составляет не менее 10 625 гривен для лиц с инвалидностью III группы и почти 19 тысяч гривен — для лиц с инвалидностью I группы.

Кто может получить социальную помощь вместо пенсии

Если человек не накопил необходимый страховой стаж и не относится к категориям, для которых предусмотрено исключение, он может обратиться за государственной социальной помощью.

Право на такие выплаты имеют:

люди с инвалидностью с детства;

дети с инвалидностью;

лица с инвалидностью I группы, не получающие пенсию;

лица с инвалидностью II или III группы, достигшие 65-летнего возраста, если они не получают компенсацию за вред здоровью и относятся к малообеспеченным.

С 1 июля 2025 года назначение этой помощи осуществляет Пенсионный фонд Украины.

Как подать заявление

Подать документы можно одним из нескольких способов:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

через веб-портал электронных услуг ПФУ;

с помощью портала «Дія»;

через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В ПФУ обращают внимание, что гражданам, которые уже получают базовую социальную помощь, в назначении данного вида выплат могут отказать.

Какой размер социальной помощи в 2026 году

Размер государственной социальной помощи зависит от категории получателя и установленной группы инвалидности.

Для людей с инвалидностью с детства предусмотрены следующие выплаты:

2 595 грн — для I группы;

2 076 грн — для II группы;

1 557 грн — для III группы.

Дети с инвалидностью получают 1 816,50 грн, что соответствует 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Для граждан, которые приобрели инвалидность уже во взрослом возрасте и имеют право именно на государственную социальную помощь, размер выплат определяется в процентах от прожиточного минимума:

100% — для лиц с инвалидностью I группы;

80% — для II группы;

60% — для III группы.

Поскольку прожиточный минимум периодически пересматривается, после его повышения изменяется и размер государственной социальной помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.