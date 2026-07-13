Пенсия по инвалидности без страхового стажа: кто может получить выплаты в 2026 году
Для назначения пенсии по инвалидности в Украине, как правило, необходимо иметь страховой стаж. Его продолжительность зависит от возраста, в котором человеку была установлена инвалидность, и может составлять от одного до 15 лет. В то же время законодательство предусматривает исключения, когда государственные выплаты можно оформить даже при отсутствии необходимого стажа.
В Пенсионном фонде Украины напомнили, что требование о наличии страхового стажа не распространяется на отдельные категории граждан.
Кому пенсия по инвалидности назначается без страхового стажа
Оформить пенсию без выполнения требования о страховом стаже могут лица:
- если инвалидность наступила вследствие участия в событиях Революции Достоинства;
- если инвалидность была установлена во время прохождения срочной военной службы.
Для военнослужащих размер пенсии определяется в зависимости от денежного обеспечения. Такие выплаты ежегодно индексируются, а законодательством установлен гарантированный минимум. В 2026 году он составляет не менее 10 625 гривен для лиц с инвалидностью III группы и почти 19 тысяч гривен — для лиц с инвалидностью I группы.
Кто может получить социальную помощь вместо пенсии
Если человек не накопил необходимый страховой стаж и не относится к категориям, для которых предусмотрено исключение, он может обратиться за государственной социальной помощью.
Право на такие выплаты имеют:
- люди с инвалидностью с детства;
- дети с инвалидностью;
- лица с инвалидностью I группы, не получающие пенсию;
- лица с инвалидностью II или III группы, достигшие 65-летнего возраста, если они не получают компенсацию за вред здоровью и относятся к малообеспеченным.
С 1 июля 2025 года назначение этой помощи осуществляет Пенсионный фонд Украины.
Как подать заявление
Подать документы можно одним из нескольких способов:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
- через веб-портал электронных услуг ПФУ;
- с помощью портала «Дія»;
- через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
В ПФУ обращают внимание, что гражданам, которые уже получают базовую социальную помощь, в назначении данного вида выплат могут отказать.
Какой размер социальной помощи в 2026 году
Размер государственной социальной помощи зависит от категории получателя и установленной группы инвалидности.
Для людей с инвалидностью с детства предусмотрены следующие выплаты:
- 2 595 грн — для I группы;
- 2 076 грн — для II группы;
- 1 557 грн — для III группы.
Дети с инвалидностью получают 1 816,50 грн, что соответствует 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Для граждан, которые приобрели инвалидность уже во взрослом возрасте и имеют право именно на государственную социальную помощь, размер выплат определяется в процентах от прожиточного минимума:
- 100% — для лиц с инвалидностью I группы;
- 80% — для II группы;
- 60% — для III группы.
Поскольку прожиточный минимум периодически пересматривается, после его повышения изменяется и размер государственной социальной помощи.
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