Іспанія – Аргентина: де дивитись фінал Чемпіонату світу-2026
16:33, 19 липня 2026 39
Матч Іспанія – Аргентина розпочнеться о 22:00 в Нью-Джерсі.
Фото: скріншот
У неділю, 19 липня, збірні Іспанії та Аргентини проведуть фінальну гру чемпіонату світу 2026.
Матч відбудеться о 22:00 на Метлайф-Стедіум в Іст-Ратерфорді, Нью-Джерсі.
Подивитися матч можна буде на платформі MEGOGO.
Нагадаємо, у півфіналі Іспанія переграла Францію 2:0, а Аргентина здолала Англію 2:1.
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