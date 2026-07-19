Іспанія – Аргентина: де дивитись фінал Чемпіонату світу-2026

Матч Іспанія – Аргентина розпочнеться о 22:00 в Нью-Джерсі.

Фото: скріншот

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У неділю, 19 липня, збірні Іспанії та Аргентини проведуть фінальну гру чемпіонату світу 2026.

Матч відбудеться о 22:00 на Метлайф-Стедіум в Іст-Ратерфорді, Нью-Джерсі.

Подивитися матч можна буде на платформі MEGOGO.

Нагадаємо, у півфіналі Іспанія переграла Францію 2:0, а Аргентина здолала Англію 2:1.

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