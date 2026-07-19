Чи оподатковується дохід від продажу успадкованої землі: роз’яснення ДПС

У ДПС роз’яснили питання оподаткування доходу від продажу успадкованої земельної ділянки.

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У разі продажу громадянами земельної ділянки отриманої у спадщину, дохід від такого продажу не оподатковується за певних умов, визначених нормами Податкового кодексу України. Про це нагадали у ДПС.

У відомстві підкреслили, що податки не сплачуються, якщо продаж здійснюється не частіше одного разу протягом календарного року та площа ділянки не перевищує норми безоплатної передачі, визначені земельним законодавством.

Водночас для успадкованої земельної ділянки не застосовується вимога щодо перебування у власності понад три роки. Тобто продати її можна одразу після оформлення права власності та за наявності підстав скористатися податковою пільгою.

Пільга поширюється на земельні ділянки:

- для ведення особистого селянського господарства – до 2 гектарів;

- для садівництва – до 0,12 гектара;

- для індивідуального дачного будівництва – до 0,10 гектара;

- для присадибних ділянок – у межах норм, визначених Земельним кодексом України.

У ДПС додають, якщо площа земельної ділянки перевищує встановлені норми або об’єкт не підпадає під дію пільги, то дохід від продажу оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5 % та військовий збір за ставкою 5 %.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», спадкоємець, право на спадкування якого виникло внаслідок відмови від прийняття спадщини іншим спадкоємцем, має право відмовитися від прийняття спадщини протягом спеціального тримісячного строку, встановленого частиною другою статті 1270 ЦК України, який обчислюється з моменту такої відмови, а не протягом загального шестимісячного строку з часу відкриття спадщини. Такий висновок зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду.