ВС назвав підстави ухвалення додаткового судового рішення щодо розподілу витрат на професійну правничу допомогу

Підставою для ухвалення судом касаційної інстанції додаткового судового рішення про розподіл судових витрат на професійну правничу допомогу, понесених у зв’язку з касаційним переглядом справи, є заява сторони про їх розподіл.

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Фізична особа звернулася до суду з позовом до Міністерства внутрішніх справ України про визнання протиправною відмови в призначенні одноразової грошової допомоги та зобов’язання розглянути документи з урахуванням вимог чинного на професійну правничу допомогу в адміністративному судочинстві законодавства.

Рішенням суду першої інстанції позов задоволено. Судом апеляційної інстанції змінено рішення суду першої інстанції.

За наслідками розгляду касаційної скарги Верховний Суд скасував постанову суду апеляційної інстанції та залишив без змін рішення суду першої інстанції. Представник позивача – адвокат звернувся до Верховного Суду із заявою про ухвалення додаткового судового рішення у справі щодо стягнення з відповідача витрат на професійну правничу допомогу в сумі 3000,00 грн, які позивач сплатив у суді касаційної інстанції.

Верховний Суд відмовив у задоволенні заяви про ухвалення додаткового рішення.

Прохання про ухвалення додаткового судового рішення у справі про стягнення з Міністерства внутрішніх справ України витрат на професійну правничу допомогу в сумі 3 000,00 грн і документи, які, на думку представника позивача, їх підтверджують, останній висловив і надав суду касаційної інстанції лише 5 лютого 2023 року, після того як суд ухвалив згадану постанову від 3 лютого 2023 року.

З наданих адвокатом документів видно, що вони не тільки надані після того, як суд касаційної інстанції завершив розгляд касаційної скарги, з якою, власне кажучи, пов’язані витрати на професійну правничу допомогу, але й оформлені після того, як суд касаційної інстанції ухвалив постанову за цією скаргою. Зокрема, слід звернути увагу на додаткову угоду від 4 лютого 2023 року щодо вартості наданої професійної правничої допомоги (яка стосувалася подання касаційної скарги) на суму 3 000,00 грн і розрахунок від 4 лютого 2023 року.

Суд касаційної інстанції при ухваленні постанови від 3 лютого 2023 року у справі № 340/2823/21 не мав підстав і, відповідно, не міг вирішувати питання про відшкодування на користь позивача (касатора) витрат, пов’язаних із наданням професійної правничої допомоги що виникли у зв’язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції), адже вимоги позивача, заявлені за посередництва його адвоката, про їх відшкодування основуються на обставинах, які набули об’єктивної форми після того, як суд касаційної інстанції розглянув і задовольнив його касаційну скаргу.

Підставою для ухвалення судом касаційної інстанції додаткового судового рішення про розподіл судових витрат на професійну правничу допомогу, понесених у зв’язку з касаційним переглядом справи, є заява сторони про їх розподіл, подана до ухвалення цим судом остаточного судового рішення за касаційною скаргою. У такому випадку докази, які підтверджують ці витрати, можуть бути подані на професійну правничу допомогу в адміністративному судочинстві до суду касаційної інстанції протягом п’яти днів після прийняття постанови за касаційною скаргою.

З постановою КАС ВС у складі об’єднаної палати у справі № 340/2823/21 можна ознайомитись за посиланням.

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