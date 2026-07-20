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Штраф 10 тисяч гривень за дітей на електросамокатах — чи запровадять нові правила у Києві

13:49, 20 липня 2026 114
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Ініціатива викликала жваве обговорення, але чи можуть такі обмеження стати реальністю.
Штраф 10 тисяч гривень за дітей на електросамокатах — чи запровадять нові правила у Києві
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Ідея заборонити неповнолітнім користуватися електросамокатами та штрафувати їхніх батьків на 10 тисяч гривень не отримала достатньої підтримки в Києві. Попри те, що питання безпеки користування персональним електротранспортом дедалі частіше стає предметом суспільних дискусій, відповідна ініціатива не змогла зібрати необхідну кількість голосів для розгляду Київською міською радою.

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Ініціатива не набрала необхідної кількості голосів

Петиція на офіційному сайті Київської міської ради із закликом заборонити особам до 18 років користуватися електросамокатами та запровадити штраф у розмірі 10 тисяч гривень для батьків, які дозволяють дітям керувати ними, не набрала необхідної кількості голосів.

Звернення отримало близько 2,5 тисячі голосів із необхідних 6 тисяч.

Заборона до 18 років і штраф для батьків: що пропонували

Авторка ініціативи запропонувала заборонити використання електросамокатів особами, які не досягли 18-річного віку, мотивуючи це питаннями безпеки.

Також вона закликала запровадити штраф у розмірі 10 тисяч гривень для батьків, які дозволяють своїм неповнолітнім дітям керувати електросамокатами.

Крім цього, у петиції містилася пропозиція облаштувати велодоріжки по всьому Києву для безпечного та вільного пересування велосипедистів і повнолітніх користувачів електросамокатів.

Електросамокати планують врегулювати на законодавчому рівні

Водночас питання використання електросамокатів уже перебуває на рівні законодавчого врегулювання. Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував парламенту ухвалити урядовий законопроєкт №3023, який має визначити правовий статус персонального легкого електротранспорту, зокрема електросамокатів.

Документ пропонує офіційно визнати електросамокати повноцінними учасниками дорожнього руху та встановити для їхніх користувачів чіткі правила. Законопроєкт розроблений як відповідь на стрімке зростання кількості електросамокатів в українських містах і збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод за їх участю. При його підготовці враховувався досвід європейських країн.

Зокрема, користувачів електросамокатів планують зобов’язати пересуватися велосипедними доріжками та велосмугами, а за їх відсутності — правим краєм проїзної частини або узбіччям, рухатися в одному напрямку з транспортним потоком, а в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості використовувати освітлення і світлоповертальні елементи.

Крім того, законопроєкт передбачає заборону керування електросамокатами та іншими видами персонального легкого електротранспорту у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, користування мобільним телефоном під час руху, якщо його тримають у руці, а також перевезення пасажирів, якщо це не передбачено конструкцією транспортного засобу.

Після ухвалення закону також планується встановити вікові обмеження для користувачів персонального легкого електротранспорту, максимально допустиму швидкість руху та відповідальність за порушення правил.

Водночас європейські країни вже посилюють вимоги до користувачів такого транспорту. Зокрема, у Польщі дітям до 13 років заборонено керувати електросамокатами та іншими засобами персонального транспорту на дорогах. Виняток становить лише рух у житловій зоні під наглядом дорослої особи.

Також особи віком до 16 років зобов’язані використовувати захисні шоломи під час пересування велосипедом, електросамокатом, електровелосипедом та іншими засобами особистого транспорту.

Перший штраф виписали вже через кілька годин після набуття чинності нових правил. Штраф отримала матір 14-річного підлітка, який їздив електросамокатом без шолома.

У матеріалі «Судово-юридичної газети» піднімалося питання можливого запровадження технічного контролю для такого транспорту в Україні — зокрема, сертифікації під час продажу або техогляду в процесі експлуатації. Водночас у Міністерстві розвитку громад та територій зазначають, що найближчим часом електротранспорт не отримає статус повноцінних колісних транспортних засобів і не підлягатиме обов’язковій класифікації чи сертифікації.

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