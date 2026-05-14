ДТП зростають, а контролю немає: чому відсутність техогляду електросамокатів перетворює українські вулиці на зону ризику

Як збільшення кількості аварій підштовхує до запровадження техогляду і сертифікації елекросамокатів.

Електросамокати та інший персональний електротранспорт стрімко перетворилися на повноцінних учасників дорожнього руху в Україні, однак досі залишаються поза системою технічного контролю. На тлі зростання кількості ДТП дедалі частіше порушується питання: чи не час запровадити для них обов’язкову сертифікацію або технічний огляд за аналогією з автомобілями.

Як писала «Судово-юридична газета», у 2024 році було зареєстровано 503 ДТП за участю такого транспорту, у яких загинули 12 осіб та 538 отримали травми. У 2025 році кількість інцидентів зросла до 845, у яких 19 загинуло, 912 — травмовано. За перші три місяці 2026 року вже зафіксовано 94 такі ДТП, унаслідок яких загинули 2 особи та 107 були травмовані.

Попри це, чинні Правила дорожнього руху не встановлюють вимог до технічного стану електросамокатів. Крім того, правоохоронці не наділені повноваженнями перевіряти їхній технічний стан, оскільки для такого транспорту не визначені окремі стандарти. У результаті електросамокати, які можуть рухатися зі швидкістю, близькою до міського транспорту, фактично не проходять обов’язкових перевірок безпеки під час експлуатації.

Водночас, з огляду на швидкісні та динамічні характеристики цього виду транспорту та за відсутності належного правового регулювання, його користувачі нерідко нехтують базовими правилами безпеки, наражаючи на небезпеку інших учасників дорожнього руху та створюючи аварійні ситуації. Наявна прогалина в законодавстві призвела до того, що користувачі персонального легкого електротранспорту, не маючи чітко визначеного правового статусу, не володіють закріпленим законом переліком основних прав, обов’язків і правил користування вулично-дорожньою мережею.

Додамо, у Верховній Раді перебуває законопроєкт №3023, який було зареєстровано ще у 2020 році, він має вперше визначити правовий статус користувачів персонального легкого електротранспорту та встановити базові правила їх участі у дорожньому русі. Законопроєкт закріплює правовий статус електросамокатів у Законі «Про дорожній рух», визначаючи права та обов’язки. Серед них — право рухатися велодоріжками, а за їх відсутності — узбіччям або краєм проїзної частини, а також обов’язок використовувати справний транспорт, дотримуватися правил руху, не перевозити пасажирів (за винятком передбачених конструкцією випадків), використовувати світлові та світлоповертальні елементи, а також заборона керування у стані сп’яніння і використання телефону під час руху.

Також передбачається, що користувачі персонального електротранспорту повинні рухатися у попутному напрямку із загальним потоком транспортних засобів, а сам транспорт має бути технічно справним та обладнаним необхідними елементами безпеки, якщо це передбачено конструкцією виробника.

Чи потрібні електросамокатам техогляд і сертифікація

На тлі зростання кількості ДТП за участю електросамокатів дедалі частіше порушується питання запровадження для них технічного контролю — за аналогією з автомобілями. Йдеться про можливу сертифікацію при продажу або техогляд під час експлуатації.

Наприклад у випадку автомобілів це дозволяє як перевірити безпеку моделі до продажу, так і контролювати її стан у процесі використання.

Для електросамокатів подібна система відсутня. На етапі продажу вони можуть відповідати загальним технічним вимогам, однак подальший контроль їхнього стану не передбачений.

Водночас саме в процесі експлуатації виникають основні ризики, пов’язані з зносом або втручанням у конструкцію.

У разі запровадження елементів технічного контролю для такого транспорту могли б перевірятися базові параметри безпеки:

справність гальм;

стан шин;

робота світлових приладів;

цілісність рами;

стан акумулятора.

Також у фокусі уваги може бути перевірка обмеження швидкості та недопущення його несанкціонованого зняття. У багатьох електросамокатів встановлено заводське обмеження швидкості (зазвичай 20–25 км/год). Оскільки на практиці це обмеження інколи знімають або змінюють після покупки, і транспортний засіб починає рухатися значно швидше, ніж передбачено виробником.

Зокрема, у контексті безпеки також порушується питання доцільності встановлення мінімального віку для керування електросамокатами на дорогах загального користування — наприклад, 14 або 16 років, як це вже передбачено для окремих категорій учасників дорожнього руху.

У підсумку запровадження сертифікації або технічного огляду могло б забезпечити мінімальні гарантії безпеки — як при допуску транспорту на ринок, так і під час його використання. Це дозволило б зменшити кількість аварійних ситуацій, пов’язаних із поломками або зміною технічних характеристик, та створити більш передбачувані правила для всіх учасників дорожнього руху.

Подібні підходи до регулювання електросамокатів уже впроваджуються в окремих європейських країнах. Зокрема, в Іспанії власників електросамокатів зобов’язують реєструвати транспортні засоби та оформлювати обов’язкове страхування цивільної відповідальності.

Нова нормативна база передбачає поділ електросамокатів на дві категорії. До першої належать моделі із сертифікатом обігу, які з 22 січня 2024 року дозволено продавати лише за умови наявності унікальної заводської маркувальної таблички.

Другу категорію становлять електросамокати без сертифіката обігу, які не відповідають чинним технічним вимогам. Вони допускаються до використання в перехідний період до 22 січня 2027 року, однак також підлягають реєстрації та обов’язковому страхуванню.

За відсутність страхування передбачені адміністративні штрафи, розмір яких залежить від порушення і може сягати від 250 до 800 євро.

