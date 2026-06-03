Розлучення через ДРАЦС: коли достатньо спільної згоди і чому без неї не обійтися

У Мін’юсті нагадали, що спрощена процедура розірвання шлюбу можлива лише за відсутності дітей і майнових спорів між подружжям.

Фото: freepik

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Розірвання шлюбу у відділі державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) можливе лише за взаємною згодою подружжя, за відсутності спільних неповнолітніх дітей та спорів щодо спільного майна. Про це повідомили в Управлінні державної реєстрації Міністерства юстиції України.

Розірвання шлюбу через ДРАЦС

Для подання заяви необхідно звернутися до будь-якого відділу ДРАЦС, маючи при собі паспорти та свідоцтво про шлюб.

Якщо один із подружжя не може бути присутнім особисто, він має право оформити заяву та засвідчити її у нотаріуса. У такому разі другий з подружжя подає обидві заяви одночасно.

Після подання заяви встановлюється місячний строк очікування. Після його завершення подружжя має повторно звернутися до відділу ДРАЦС для державної реєстрації розірвання шлюбу та отримання відповідних свідоцтв.

Розірвання шлюбу через суд

Звернення до суду необхідне у випадках, коли подружжя має спільних неповнолітніх дітей, відсутня згода на розірвання шлюбу або існують спори щодо спільного майна.

Позов може бути поданий особисто або через представника. Після ухвалення рішення суд надсилає його до відділу ДРАЦС за місцем ухвалення для внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та проставлення відповідної відмітки в актовому записі про шлюб.

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