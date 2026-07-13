ТЦК оштрафував на 17 тисяч за нібито відмову від ВЛК, але суд не побачив доказів на відео з боді-камери

17 тисяч гривень штрафу за ВЛК скасували: суд встановив, що відео з боді-камери ТЦК не доводить ані вручення повістки, ані відмову чоловіка від медогляду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Другий апеляційний адміністративний суд розглянув справу за позовом військовозобов’язаного до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про визнання протиправною та скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення.

Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. ТЦК призначив йому штраф, однак суд апеляційної інстанції визнав таке рішення незаконним.

Колегія суддів зазначила, що для притягнення особи до адміністративної відповідальності необхідно довести наявність події та складу правопорушення. У цій справі відповідач не підтвердив, що військовозобов’язаний був належним чином направлений на проходження ВЛК і безпідставно відмовився від медичного огляду.

Чоловіка оштрафували за нібито відмову від проходження ВЛК

Як встановили суди, у липні 2025 року начальник територіального центру комплектування виніс постанову, якою визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення за частиною 3 статті 210-1 КУпАП.

У постанові зазначалося, що 9 липня 2025 року чоловік прибув до ТЦК, однак відмовився від проходження медичного огляду військово-лікарської комісії. На думку посадових осіб, це свідчило про порушення вимог законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Спочатку суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову чоловіка та погодився з правомірністю постанови ТЦК.

Позивач оскаржив це рішення в апеляційному порядку. Він наполягав, що не ухилявся від проходження ВЛК, а лише просив надати можливість пройти медичний огляд після того, як зможе надати необхідні медичні документи.

За його словами, він мав право подати членам ВЛК медичну документацію, яка могла вплинути на визначення ступеня його придатності до військової служби, однак на момент перебування у ТЦК таких документів при ньому не було.

Також чоловік зазначав, що перед проходженням ВЛК йому мали вручити відповідну повістку та видати направлення, чого зроблено не було.

Суд: проходженню ВЛК має передувати належне оформлення документів

Апеляційний суд звернув увагу, що процедура проходження військово-лікарської комісії передбачає попереднє оформлення відповідних документів.

Зокрема, суд зазначив, що перед направленням особи на медичний огляд має бути сформована повістка про виклик для проходження ВЛК, а також видане відповідне направлення на медичний огляд.

Колегія суддів встановила, що у матеріалах справи відсутні докази того, що позивачу вручали повістку для проходження медичного огляду.

«Матеріали справи не містять будь-яких відомостей про те, що позивачу направлялась або вручалася повістка про виклик для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби», — зазначив суд.

Таким чином, суд дійшов висновку, що сам факт перебування чоловіка у приміщенні ТЦК не свідчить автоматично про наявність обов’язку пройти ВЛК саме у цей момент та про вчинення правопорушення у разі непроходження огляду.

Відеозапис із боді-камери не підтвердив відмову від ВЛК

Окремо апеляційний суд дослідив відеозапис із боді-камери, який ТЦК надав як доказ відмови чоловіка від проходження військово-лікарської комісії.

Однак колегія суддів зазначила, що цей доказ не дає можливості встановити фактичні обставини події.

Суд звернув увагу, що із відеозапису неможливо визначити, хто саме на ньому зафіксований. При цьому жодна з осіб, які відображені на відео, не представилася та не пояснила, що саме відбувається, які документи оформлюються і з яких причин.

За висновком суду, такий відеозапис не підтверджує ні факт вручення чоловіку повістки для проходження ВЛК, ні факт його відмови від медичного огляду.

«З долученого до матеріалів справи 587/4798/25 відеозапису взагалі не вдається за можливе встановити, хто саме на ньому зафіксований, оскільки жодна із осіб, яка на ньому відображена, не представилась, а також не прокоментувала, що саме відбувається та які документи заповнюються. Відтак, такий відеозапис жодним чином не підтверджує ані обставини вручення позивачу повістки на проходження ВЛК, ані обставини відмови від проходження такої ВЛК», — зазначив Другий апеляційний адміністративний суд.

ТЦК не довів склад адміністративного правопорушення

Суд також наголосив, що саме на органі, який прийняв рішення про притягнення особи до адміністративної відповідальності, лежить обов’язок довести правомірність такого рішення.

В адміністративних справах щодо оскарження рішень суб’єкта владних повноважень саме відповідач має довести законність своїх дій та наявність достатніх доказів.

Апеляційний суд зазначив, що ТЦК не надав належних і допустимих доказів того, що чоловік порушив вимоги законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Крім того, суд врахував пояснення позивача про те, що він не відмовлявся від проходження ВЛК, а просив відкласти медичний огляд через необхідність надати документи щодо стану здоров’я.

Ці доводи, як зазначив суд, відповідачі належним чином не спростували.

Апеляційний суд скасував штраф і закрив справу

За результатами розгляду справи Другий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу чоловіка.

Суд:

скасував рішення Сумського районного суду Сумської області;

визнав протиправною та скасував постанову начальника ТЦК про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності;

закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення.

Також суд постановив стягнути з територіального центру комплектування за рахунок бюджетних асигнувань судовий збір, сплачений позивачем за подання позову та апеляційної скарги, у розмірі 1514 гривень.

Постанова Другого апеляційного адміністративного суду набрала законної сили з моменту проголошення та не підлягає касаційному оскарженню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.