ТЦК оштрафовал на 17 тысяч за якобы отказ от ВЛК, но суд не увидел доказательств на видео с боди-камеры

17 тысяч гривен штрафа за ВЛК отменили: суд установил, что видео с боди-камеры ТЦК не подтверждает ни вручение повестки, ни отказ мужчины от медосмотра.

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Второй апелляционный административный суд рассмотрел дело по иску военнообязанного к территориальным центрам комплектования и социальной поддержки о признании противоправным и отмене постановления по делу об административном правонарушении.

Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации. ТЦК назначил ему штраф, однако суд апелляционной инстанции признал такое решение незаконным.

Коллегия судей отметила, что для привлечения лица к административной ответственности необходимо доказать наличие события и состава правонарушения. В этом деле ответчик не подтвердил, что военнообязанный был надлежащим образом направлен на прохождение ВЛК и безосновательно отказался от медицинского осмотра.

Мужчину оштрафовали за якобы отказ от прохождения ВЛК

Как установили суды, в июле 2025 года начальник территориального центра комплектования вынес постановление, которым признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 210-1 КУоАП.

В постановлении указывалось, что 9 июля 2025 года мужчина прибыл в ТЦК, однако отказался от прохождения медицинского осмотра военно-врачебной комиссии. По мнению должностных лиц, это свидетельствовало о нарушении требований законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Сначала суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска мужчины и согласился с правомерностью постановления ТЦК.

Истец обжаловал это решение в апелляционном порядке. Он настаивал, что не уклонялся от прохождения ВЛК, а лишь просил предоставить возможность пройти медицинский осмотр после того, как сможет предоставить необходимые медицинские документы.

По его словам, он имел право предоставить членам ВЛК медицинскую документацию, которая могла повлиять на определение степени его пригодности к военной службе, однако на момент пребывания в ТЦК таких документов у него с собой не было.

Также мужчина отмечал, что перед прохождением ВЛК ему должны были вручить соответствующую повестку и выдать направление, чего сделано не было.

Суд: прохождению ВЛК должно предшествовать надлежащее оформление документов

Апелляционный суд обратил внимание, что процедура прохождения военно-врачебной комиссии предусматривает предварительное оформление соответствующих документов.

В частности, суд отметил, что перед направлением лица на медицинский осмотр должна быть сформирована повестка о вызове для прохождения ВЛК, а также выдано соответствующее направление на медицинский осмотр.

Коллегия судей установила, что в материалах дела отсутствуют доказательства того, что истцу вручали повестку для прохождения медицинского осмотра.

«Материалы дела не содержат каких-либо сведений о том, что истцу направлялась или вручалась повестка о вызове для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе», — отметил суд.

Таким образом, суд пришел к выводу, что сам факт нахождения мужчины в помещении ТЦК автоматически не свидетельствует о наличии у него обязанности пройти ВЛК именно в этот момент и о совершении правонарушения в случае непрохождения осмотра.

Видеозапись с боди-камеры не подтвердила отказ от ВЛК

Отдельно апелляционный суд исследовал видеозапись с боди-камеры, которую ТЦК предоставил в качестве доказательства отказа мужчины от прохождения военно-врачебной комиссии.

Однако коллегия судей отметила, что этот доказательственный материал не позволяет установить фактические обстоятельства события.

Суд обратил внимание, что по видеозаписи невозможно определить, кто именно на ней зафиксирован. При этом ни один из лиц, отображенных на видео, не представился и не объяснил, что именно происходит, какие документы оформляются и по каким причинам.

По выводу суда, такая видеозапись не подтверждает ни факт вручения мужчине повестки для прохождения ВЛК, ни факт его отказа от медицинского осмотра.

«Из приобщенной к материалам дела № 587/4798/25 видеозаписи вообще невозможно установить, кто именно на ней зафиксирован, поскольку ни одно из лиц, которое на ней отображено, не представилось, а также не прокомментировало, что именно происходит и какие документы заполняются. Следовательно, такая видеозапись никоим образом не подтверждает ни обстоятельства вручения истцу повестки на прохождение ВЛК, ни обстоятельства отказа от прохождения такой ВЛК», — отметил Второй апелляционный административный суд.

ТЦК не доказал состав административного правонарушения

Суд также подчеркнул, что именно на органе, который принял решение о привлечении лица к административной ответственности, лежит обязанность доказать правомерность такого решения.

В административных делах по обжалованию решений субъекта властных полномочий именно ответчик должен доказать законность своих действий и наличие достаточных доказательств.

Апелляционный суд отметил, что ТЦК не предоставил надлежащих и допустимых доказательств того, что мужчина нарушил требования законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Кроме того, суд учел объяснения истца о том, что он не отказывался от прохождения ВЛК, а просил отложить медицинский осмотр из-за необходимости предоставить документы о состоянии здоровья.

Эти доводы, как указал суд, ответчики надлежащим образом не опровергли.

Апелляционный суд отменил штраф и закрыл дело

По результатам рассмотрения дела Второй апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу мужчины.

Суд:

отменил решение Сумского районного суда Сумской области;

признал противоправным и отменил постановление начальника ТЦК о привлечении мужчины к административной ответственности;

закрыл производство по делу об административном правонарушении.

Также суд постановил взыскать с территориального центра комплектования за счет бюджетных ассигнований судебный сбор, уплаченный истцом за подачу иска и апелляционной жалобы, в размере 1514 гривен.

Постановление Второго апелляционного административного суда вступило в законную силу с момента провозглашения и не подлежит кассационному обжалованию.

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