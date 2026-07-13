Мужчина заявил об отсрочке и болезнях, но ТЦК его мобилизовал: суд объяснил, законно ли это

Мужчина заявил, что ТЦК мобилизовал его, несмотря на отсрочку до декабря 2026 года и хронические заболевания, однако суд установил, что право на отсрочку не было должным образом оформлено.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Закарпатский окружной административный суд рассмотрел административное дело по иску военнослужащего к территориальному центру комплектования и социальной поддержки о признании противоправным и отмене приказа о его призыве на военную службу по мобилизации, а также об обязательстве воинской части уволить его со службы и исключить из списков личного состава.

Суть дела

Истец обратился в суд, считая незаконным приказ начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки в части его призыва и направления для прохождения военной службы по мобилизации в воинскую часть.

В обоснование исковых требований он указал, что в декабре 2025 года проходил военно-врачебную комиссию в другом территориальном центре комплектования и социальной поддержки. По его словам, во время прохождения ВЛК он находился на лечении и имел хронические сердечно-сосудистые заболевания, в связи с чем комиссия пришла к выводу о его ограниченной пригодности к военной службе.

Истец также отмечал, что руководителем соответствующего ТЦК и СП ему была вручена повестка с указанием даты прибытия 9 декабря 2026 года для завершения лечения и прохождения реабилитации. По его мнению, это свидетельствовало о предоставлении ему отсрочки от призыва до указанной даты, а поэтому до окончания этого срока какие-либо мобилизационные мероприятия в отношении него не могли проводиться.

Несмотря на это, 10 марта 2026 года его доставили в другой территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где, как утверждал истец, были проведены дальнейшие мобилизационные мероприятия и оформлен его призыв на военную службу.

Представитель ответчика возразил против удовлетворения иска. Он отметил, что в соответствии с частью одиннадцатой статьи 38 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» военнообязанные обязаны сообщать территориальный центр комплектования об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение воинской обязанности.

По утверждению ответчика, истец не сообщал ТЦК о наличии у него права на отсрочку от мобилизации и не подавал никаких документов, подтверждающих такое право. Кроме того, 11 марта 2026 года он прошел внештатную постоянно действующую военно-врачебную комиссию при областном временном мобилизационном пункте, которая признала его годным к военной службе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны.

Также ответчик отметил, что во время проведения мобилизационных мероприятий истец не сообщал о наличии у него заболеваний или других обстоятельств, которые могли бы препятствовать прохождению военной службы.

В дополнительных пояснениях представитель истца отмечал, что справка ВЛК от 11 марта 2026 года содержит перечень диагнозов истца, которые, по его мнению, были получены ответчиком из электронной системы здравоохранения eHealth. На этом основании истец утверждал, что ответчик был осведомлен о состоянии его здоровья и не имел права без его согласия проводить повторное медицинское освидетельствование, осуществлять мобилизационные мероприятия и направлять его на военную службу, поскольку часть соответствующих процедур уже была проведена другим территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

Обстоятельства, установленные судом

Суд установил, что истцу была вручена повестка, согласно которой он должен был явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки 9 декабря 2026 года. При этом в повестке было указано, что в случае неявки он будет нести ответственность в соответствии с законом.

Вместе с тем из справки военно-врачебной комиссии от 11 марта 2026 года усматривается, что истец был признан годным к прохождению военной службы в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, учебных заведениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны.

Кроме того, приказом от 12 марта 2026 года истец был призван на военную службу по мобилизации согласно поименному списку.

Позиция суда

Предоставляя правовую оценку спорным правоотношениям, суд прежде всего исходил из положений статей 19, 65 и пункта 20 части первой статьи 106 Конституции Украины, которые определяют обязанность органов государственной власти действовать исключительно в пределах полномочий и способом, установленным законом, возлагают на граждан обязанность по защите Отечества, а также наделяют Президента Украины полномочиями по принятию решений о мобилизации и введении военного положения.

Суд отметил, что на момент возникновения спорных правоотношений и рассмотрения дела в Украине действовал правовой режим военного положения, поэтому к спорным правоотношениям подлежали применению нормы Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №154, а также Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №560.

Проанализировав указанное законодательство, суд обратил внимание, что именно районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки наделены полномочиями оформлять военнообязанным отсрочки от призыва во время мобилизации, проверять основания их предоставления и вести специальный воинский учет. Следовательно, оформление отсрочки осуществляется исключительно в порядке, определенном законодательством.

Суд отдельно привел положения пунктов 56–60 Порядка №560, согласно которым при наличии оснований для получения отсрочки военнообязанный должен лично подать на имя председателя соответствующей комиссии ТЦК и СП заявление установленной формы с документами, подтверждающими право на отсрочку. Такое заявление подлежит обязательной регистрации, после чего комиссия рассматривает поданные документы, проверяет законность оснований и принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки, которое оформляется протоколом.

По мнению суда, именно обращение военнообязанного с соответствующим заявлением и принятие комиссией решения являются необходимыми юридическими предпосылками для оформления отсрочки.

Истец настаивал, что территориальный центр комплектования уже владел информацией о его праве на отсрочку, поскольку ему была вручена повестка с указанием даты прибытия в декабре 2026 года. По его убеждению, такая повестка подтверждала реализованное право на отсрочку, а поэтому он не подлежал направлению на медицинское освидетельствование и призыву во время мобилизации.

Однако суд не согласился с такими доводами.

Суд установил, что предоставленная истцом повестка лишь обязывала его прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки 9 декабря 2026 года и не подтверждала факт оформления отсрочки в соответствии с требованиями законодательства.

Кроме того, материалы дела не содержат никаких доказательств того, что истец обращался в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением о предоставлении отсрочки по форме, определенной Порядком №560, или что комиссией было принято решение о предоставлении ему такой отсрочки.

Также истец не предоставил суду никакой справки или другого документа, который бы подтверждал оформление отсрочки в установленном порядке. Таким образом, доводы о наличии у него реализованного права на отсрочку не нашли своего подтверждения во время судебного рассмотрения.

Суд также учел, что согласно справке военно-врачебной комиссии от 11 марта 2026 года истец был признан годным к прохождению военной службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны.

При этом суд отметил, что истец не предоставил надлежащих доказательств того, что ответчик во время проведения мобилизационных мероприятий нарушил требования Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» или Порядка №560.

Отдельно суд обратил внимание на доводы истца о том, что мобилизация проводилась не по месту его воинского учета.

По этому поводу суд отметил, что абзац двенадцатый пункта 9 Положения №154 прямо предусматривает осуществление призыва во время мобилизации независимо от места нахождения гражданина на воинском учете.

Так же пункт 81 Порядка №560 определяет, что в случае призыва не по месту воинского учета лицо предварительно берется на воинский учет в том ТЦК и СП, который осуществляет его призыв, а соответствующие сведения вносятся в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов еще до направления на военно-врачебную комиссию.

Кроме того, пункт 3 постановления Кабинета Министров Украины №560 также предусматривает, что призыв резервистов и военнообязанных во время мобилизации осуществляется независимо от места их нахождения на воинском учете. Поэтому суд не обнаружил нарушений в том, что мобилизационные мероприятия в отношении истца проводил другой территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Суд также проанализировал требование истца об отмене приказа о его направлении в воинскую часть.

По этому поводу суд отметил, что после направления гражданина в воинскую часть и его зачисления в списки личного состава дальнейший учет военнослужащего осуществляется в соответствии с Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе» и Инструкцией по организации учета личного состава в системе Министерства обороны Украины, утвержденной приказом Минобороны №280.

Зачисление в списки личного состава воинской части осуществляется приказом командира воинской части на основании именных списков, поступающих от территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Таким образом, воинская часть не принимает решение о мобилизации лица по собственному усмотрению, а действует во исполнение документов, полученных от ТЦК и СП.

Выводы суда

Оценив все доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что ответчик доказал правомерность своих действий.

Суд не установил доказательств того, что истец в установленном законодательством порядке оформил отсрочку от призыва во время мобилизации или что ответчик нарушил требования Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» или Порядка №560.

Также суд не установил обстоятельств, которые препятствовали бы призыву истца на военную службу во время мобилизации, а потому пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для признания противоправным и отмены приказа о его призыве и направлении в воинскую часть.

В связи с этим суд отказал и в удовлетворении производного требования об обязании воинской части уволить истца с военной службы и исключить его из списков личного состава.

По результатам рассмотрения дела №260/1786/26 Закарпатский окружной административный суд отказал в удовлетворении административного иска полностью.

Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана в течение тридцати дней в Восьмой апелляционный административный суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.