Из Кременчугского ТЦК госпитализировали мужчину с тяжкими телесными повреждениями — он умер

ГБР расследует смерть мужчины после пребывания в ТЦК.

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Государственное бюро расследований начало уголовное производство по факту смерти 52-летнего мужчины, которого после пребывания в Кременчугском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями.

Как сообщили в ГБР, следователи проверяют обстоятельства возможного получения мужчиной травм в период его пребывания в ТЦК и СП.

По предварительной информации, вечером 2 июля сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением мужчины. Во время общения у водителя выявили признаки алкогольного опьянения.

Ночью 3 июля мужчину доставили в Кременчугский РТЦК и СП, где он находился до 4 июля.

Впоследствии мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение одной из больниц Кременчуга. 5 июля его прооперировали, однако 9 июля он умер.

Согласно врачебному свидетельству, причиной смерти стали закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа, а также кровоизлияния под оболочки и в вещество головного мозга. По предварительным выводам, телесные повреждения могли быть причинены воздействием тупого предмета.

Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения.

В настоящее время сотрудники ГБР устанавливают полную хронологию событий, обстоятельства получения мужчиной телесных повреждений и лиц, которые могут быть к этому причастны.

В рамках уголовного производства также изъяты и анализируются записи с камер видеонаблюдения, проводятся допросы сотрудников центра, исследуются документы и другие материалы, которые могут иметь значение для установления обстоятельств происшествия.

Также правоохранители проверяют действия всех лиц, которые контактировали с мужчиной с момента его остановки сотрудниками полиции до госпитализации.

Досудебное расследование продолжается.

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