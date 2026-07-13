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З Кременчуцького ТЦК госпіталізували чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями – він помер

13:45, 13 липня 2026
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ДБР розслідує смерть чоловіка після перебування у ТЦК.
З Кременчуцького ТЦК госпіталізували чоловіка з тяжкими тілесними ушкодженнями – він помер
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Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом смерті 52-річного чоловіка, якого після перебування у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями.

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Як повідомили у ДБР, слідчі перевіряють обставини можливого отримання чоловіком травм у період його перебування у ТЦК та СП.

За попередньою інформацією, увечері 2 липня працівники поліції зупинили автомобіль під керуванням чоловіка. Під час спілкування у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

Уночі 3 липня чоловіка доставили до Кременчуцького РТЦК та СП, де він перебував до 4 липня.

Згодом чоловіка у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення однієї з лікарень Кременчука. 5 липня його прооперували, однак 9 липня він помер.

Відповідно до лікарського свідоцтва, причиною смерті стали закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток основи черепа, а також крововиливи під оболонки та у речовину головного мозку. За попередніми висновками, тілесні ушкодження могли бути спричинені дією тупого предмета.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі працівники ДБР встановлюють повну хронологію подій, обставини отримання чоловіком тілесних ушкоджень та осіб, які можуть бути до цього причетні.

У межах кримінального провадження також вилучено та аналізуються записи з камер відеоспостереження, проводяться допити працівників центру, досліджуються документи та інші матеріали, що можуть мати значення для встановлення обставин події.

Також правоохоронці перевіряють дії всіх осіб, які контактували з чоловіком від моменту його зупинки працівниками поліції до госпіталізації.

Досудове розслідування триває.

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поліція ДБР ТЦК мобілізація

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