Українцям виплатять до 3100 грн до Дня Незалежності: хто отримає допомогу

Більшості українців додатково звертатися до державних органів не потрібно.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці, які мають право на щорічну разову грошову допомогу до Дня Незалежності, у 2026 році отримають від 450 до 3100 грн залежно від свого статусу. Для більшості одержувачів виплата буде призначена автоматично, однак окремим категоріям громадян необхідно самостійно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою.

Як нагадали в ПФУ, порядок надання допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України №602 від 13 травня 2026 року та постановою №1396 від 27 грудня 2023 року.

Щорічна державна підтримка передбачена для ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України, жертв нацистських переслідувань та інших категорій громадян, які мають відповідний статус згідно із законодавством.

Найбільшу виплату — 3100 грн — отримають особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особи з інвалідністю внаслідок війни І групи. Особи з інвалідністю ІІ групи отримають 2900 грн, ІІІ групи — 2700 грн.

По 1000 грн виплатять учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та окремим категоріям колишніх неповнолітніх в’язнів нацистських таборів.

Допомогу у розмірі 650 грн отримають члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також окремі категорії вдів і вдівців. По 450 грн передбачено для учасників війни, колишніх в’язнів нацистських таборів, осіб, яких примусово вивозили на роботи, та інших категорій, визначених законодавством.

Автоматично кошти перерахують пенсіонерам, які мають право на допомогу, громадянам, які перебувають на обліку в Пенсійному фонді як отримувачі житлової субсидії або пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а також іншим категоріям, інформація про яких уже міститься в державних реєстрах. Пенсіонери отримають виплату разом із серпневою пенсією. Загалом допомогу мають перерахувати до Дня Незалежності.

Ветеранам війни, які нині проходять військову службу, кошти виплачуватимуть не через Пенсійний фонд. Виплата здійснюватиметься через військову частину, установу або організацію, де людина проходить службу чи працює. Відповідні списки формують і подають військові частини та роботодавці.

Самостійно звернутися до Пенсійного фонду необхідно громадянам, які мають право на виплату, але не є пенсіонерами, не отримують житлову субсидію або пільгу на оплату житлово-комунальних послуг і не проходять військову службу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», українці, які планують оформити базову соціальну допомогу, хвилюються, чи не вплине одноразова грошова виплата до Дня Незалежності України на розмір майбутньої підтримки. Чинні правила передбачають окремий порядок обчислення доходів сім’ї, і не всі отримані кошти враховуються під час призначення допомоги. Зокрема, законодавство встановлює виняток для окремих одноразових виплат.

Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї. Такий механізм передбачений пунктом 21 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2025 року № 371 «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги».