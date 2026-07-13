Украинцам выплатят до 3100 грн ко Дню Независимости: кто получит помощь

Большинству украинцев дополнительно обращаться в государственные органы не нужно.

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Украинцы, имеющие право на ежегодную единовременную денежную помощь ко Дню Независимости, в 2026 году получат от 450 до 3100 грн в зависимости от своего статуса. Для большинства получателей выплата будет назначена автоматически, однако отдельным категориям граждан необходимо самостоятельно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины.

Как напомнили в ПФУ, порядок предоставления помощи определен постановлением Кабинета Министров Украины №602 от 13 мая 2026 года и постановлением №1396 от 27 декабря 2023 года.

Ежегодная государственная поддержка предусмотрена для ветеранов войны, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины, жертв нацистских преследований и других категорий граждан, имеющих соответствующий статус согласно законодательству.

Наибольшую выплату — 3100 грн — получат лица, имеющие особые заслуги перед Отечеством, а также лица с инвалидностью вследствие войны I группы. Лица с инвалидностью II группы получат 2900 грн, III группы — 2700 грн.

По 1000 грн выплатят участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и отдельным категориям бывших несовершеннолетних узников нацистских лагерей.

Помощь в размере 650 грн получат члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также отдельные категории вдов и вдовцов. По 450 грн предусмотрено для участников войны, бывших узников нацистских лагерей, лиц, которых принудительно вывозили на работы, и других категорий, определенных законодательством.

Автоматически средства перечислят пенсионерам, имеющим право на помощь, гражданам, состоящим на учете в Пенсионном фонде как получатели жилищной субсидии или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также другим категориям, сведения о которых уже содержатся в государственных реестрах. Пенсионеры получат выплату вместе с августовской пенсией. В целом помощь должна быть перечислена ко Дню Независимости.

Ветеранам войны, которые в настоящее время проходят военную службу, средства будут выплачиваться не через Пенсионный фонд. Выплата будет осуществляться через воинскую часть, учреждение или организацию, где человек проходит службу или работает. Соответствующие списки формируют и подают воинские части и работодатели.

Самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд необходимо гражданам, имеющим право на выплату, но не являющимся пенсионерами, не получающим жилищную субсидию или льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг и не проходящим военную службу.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинцы, которые планируют оформить базовую социальную помощь, интересуются, повлияет ли единовременная денежная выплата ко Дню Независимости Украины на размер будущей поддержки. Действующие правила предусматривают отдельный порядок расчета доходов семьи, и не все полученные средства учитываются при назначении помощи. В частности, законодательство устанавливает исключение для отдельных единовременных выплат.

Размер базовой социальной помощи определяется как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. Такой механизм предусмотрен пунктом 21 постановления Кабинета Министров Украины от 25 марта 2025 года №371 «Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи».