Право родителей требовать отобрания ребенка у других лиц распространяется только на малолетних детей – ВС

Мать обратилась в суд с требованием вернуть ей дочь, которая проживала с бабушкой. Ранее женщину лишили родительских прав, а бабушку назначили опекуном ребенка. Впоследствии апелляционный суд отменил решение о лишении матери родительских прав. После этого мать потребовала, чтобы бабушка вернула ей дочь.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда указал, что предусмотренное ст. 163 СК Украины право родителей на отобрание ребенка касается исключительно малолетних лиц, тогда как ребенок в возрасте от 14 до 18 лет уже наделен правом выбора места жительства. Таким образом, при разрешении подобных споров определяющим является волеизъявление самого ребенка, если оно не противоречит его наилучшим интересам.

Детали дела

В рассматриваемом деле мать обратилась в суд с иском об отобрании дочери у бабушки. Спор возник после того, как решение о лишении истицы родительских прав было отменено в апелляционном порядке, однако бабушка, которая была назначена опекуном на период лишения матери родительских прав, отказалась добровольно вернуть ребенка и препятствовала их общению.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, мотивируя это тем, что на момент рассмотрения дела ребенку уже исполнилось 14 лет, а закон позволяет родителям требовать отобрания только малолетнего ребенка (до 14 лет). Поскольку ребенок выразил нежелание проживать с матерью, суд признал требования истицы необоснованными.

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск, посчитав, что мать имеет преимущественное право перед другими родственниками на проживание ребенка с ней, учитывая также, что отец ребенка был лишен родительских прав.

КГС ВС отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции, сделав следующие правовые выводы.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 3 Конвенции о правах ребенка во всех действиях в отношении детей, независимо от того, осуществляются ли они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. Ребенку обеспечиваются такие защита и забота, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, которые отвечают за него по закону.

Согласно ст. 6 СК Украины малолетним считается ребенок до достижения им 14 лет. Несовершеннолетним считается ребенок в возрасте от 14 до 18 лет.

При этом право родителей требовать отобрания ребенка у любого лица, которое удерживает его у себя не на основании закона или решения суда (ч. 2 ст. 163 СК Украины), касается именно малолетнего ребенка.

В то же время закон наделяет ребенка, достигшего 14 лет, правом самостоятельно определять свое место жительства. Согласно ч. 3 ст. 160 СК Украины, если родители проживают отдельно, место жительства ребенка, достигшего 14 лет, определяется им самим.

Эта норма корреспондируется с положением ч. 2 ст. 29 ГК Украины, которая устанавливает, что физическое лицо, достигшее 14 лет, свободно выбирает себе место жительства, за исключением ограничений, установленных законом.

КГС ВС отметил, что на момент рассмотрения дела и принятия решения судом первой инстанции ребенок достиг 14-летнего возраста, а потому в соответствии с ч. 3 ст. 160 СК Украины и ч. 2 ст. 29 ГК Украины приобрел право самостоятельно определять свое место жительства.

Кроме того, КГС ВС указал, что во время рассмотрения дела ребенок выразил желание проживать вместе с бабушкой, что не противоречит его наилучшим интересам.

КГС ВС также подчеркнул, что мать не лишена права общаться с ребенком и принимать участие в его воспитании.

Постановление КГС ВС от 20 мая 2026 года по делу № 195/533/24 (производство № 61-2894св26).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.