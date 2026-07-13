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Может ли педагог с отсрочкой выехать за границу на каникулы

18:13, 13 июля 2026
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Во время действия военного положения право на пересечение границы имеют военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации.
Может ли педагог с отсрочкой выехать за границу на каникулы
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Педагогические работники учреждений общего среднего образования, которые имеют отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации именно по занимаемой должности, не имеют права выезжать за границу даже в период каникул при наличии письменного разрешения от учебного заведения.

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Согласно пункту 26 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года №57, во время действия военного положения право на пересечение границы имеют военнообязанные лица, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Отсрочку могут иметь, в частности, научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, сотрудники научных учреждений и организаций, имеющие ученую степень, а также педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального образования и учреждений общего среднего образования.

Таким образом, если педагог получил отсрочку именно на основании пункта 2 части третьей статьи 23 Закона №3543-XII, он не имеет права на выезд за границу.

При этом разрешение от учебного заведения или справка о трудоустройстве не дают права на пересечение государственной границы.

Если же отсрочка оформлена на другом основании, например из-за наличия инвалидности у одного из родителей, военнообязанный может иметь право на выезд за границу. В таком случае разрешение от работодателя и справка о трудоустройстве не требуются.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», руководители учреждений общего среднего образования должны до 3 июля 2026 года обновить в системе АИКОМ данные о военнообязанных педагогических работниках, чтобы обеспечить автоматическое продление отсрочек от призыва через сервис «Резерв+».

В Министерстве образования и науки Украины призвали актуализировать в системе АИКОМ сведения о военнообязанных работниках. Для того чтобы процесс проходил корректно и автоматически через приложение «Резерв+», данные в системе должны быть актуальными и достоверными. Если информация будет отсутствовать или окажется некорректной, автоматическое продление отсрочки станет невозможным.

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