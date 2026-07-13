Может ли педагог с отсрочкой выехать за границу на каникулы
Педагогические работники учреждений общего среднего образования, которые имеют отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации именно по занимаемой должности, не имеют права выезжать за границу даже в период каникул при наличии письменного разрешения от учебного заведения.
Согласно пункту 26 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года №57, во время действия военного положения право на пересечение границы имеют военнообязанные лица, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.
Отсрочку могут иметь, в частности, научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, сотрудники научных учреждений и организаций, имеющие ученую степень, а также педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального образования и учреждений общего среднего образования.
Таким образом, если педагог получил отсрочку именно на основании пункта 2 части третьей статьи 23 Закона №3543-XII, он не имеет права на выезд за границу.
При этом разрешение от учебного заведения или справка о трудоустройстве не дают права на пересечение государственной границы.
Если же отсрочка оформлена на другом основании, например из-за наличия инвалидности у одного из родителей, военнообязанный может иметь право на выезд за границу. В таком случае разрешение от работодателя и справка о трудоустройстве не требуются.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», руководители учреждений общего среднего образования должны до 3 июля 2026 года обновить в системе АИКОМ данные о военнообязанных педагогических работниках, чтобы обеспечить автоматическое продление отсрочек от призыва через сервис «Резерв+».
В Министерстве образования и науки Украины призвали актуализировать в системе АИКОМ сведения о военнообязанных работниках. Для того чтобы процесс проходил корректно и автоматически через приложение «Резерв+», данные в системе должны быть актуальными и достоверными. Если информация будет отсутствовать или окажется некорректной, автоматическое продление отсрочки станет невозможным.
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