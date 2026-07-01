  1. В Украине

Учителям могут не продлить отсрочку автоматически: что нужно сделать обязательно

19:23, 1 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Возможность оформления и подтверждения отсрочки по электронному сервису «Резерв+» появится с 1 августа 2026 года.
Учителям могут не продлить отсрочку автоматически: что нужно сделать обязательно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководители учреждений общего среднего образования должны до 3 июля 2026 года обновить в системе АИКОМ данные о военнообязанных педагогических работниках, чтобы обеспечить автоматическое продление отсрочек от призыва через сервис «Резерв+».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Министерстве образования и науки Украины призвали актуализировать в системе АИКОМ сведения о военнообязанных работниках. Для того чтобы процесс происходил корректно и автоматически через приложение «Резерв+», данные в системе должны быть актуальными и достоверными. Если информация будет отсутствовать или окажется некорректной, автоматическое продление отсрочки станет невозможным.

Руководители учреждений общего среднего образования должны до 3 июля 2026 года проверить и при необходимости обновить следующие данные:

  • РНОКПП работника;

  • отметку об основном месте работы;

  • должность;

  • фактический объем работы (долю ставки).

Отдельно отмечается, что право на отсрочку имеют только те педагоги, для которых учреждение образования является основным местом работы и которые работают не менее чем на 0,75 ставки.

Полнота этих данных, а также информация о форме бухгалтерского учета учреждения необходимы для сопоставления с реестрами Пенсионного фонда Украины. После внесения данных руководитель должен проверить отчет «Работники учреждений общего среднего образования» (столбец «Подано на отсрочку»).

Процесс «Подтверждение условий отсрочки педагогического работника» доступен исключительно в кабинете руководителя ЗЗСО или опорного учреждения.

Ожидается, что возможность оформления и подтверждения отсрочки через электронный сервис «Резерв+» на основе этих данных появится с 1 августа 2026 года.

Если после обновления системы данные в «Резерв+» не появились, работнику необходимо лично обратиться в ТЦК и СП или ЦНАП для выяснения обстоятельств.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», порядок бронирования военнообязанных регулируется статьей 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и постановлением Кабинета Министров Украины №76 от 27 января 2023 года.

Процедура бронирования предусматривает несколько этапов. Сначала предприятие должно получить статус критически важного или подтвердить наличие мобилизационного задания. После этого формируются списки военнообязанных работников, которые в установленном государством порядке подаются на согласование. После согласования работнику предоставляется отсрочка от призыва во время мобилизации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

мобилизация отсрочка

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Риски Антикоррупционной стратегии: от ограничения прав на землю до вмешательства в судебную ветвь власти

Основной проект Антикоррупционной стратегии обещает цифровизацию и меритократию, однако юридический анализ выявил в нем ряд красных линий: от угрозы государственному суверенитету до прямого вмешательства в независимость судов.

Верховный Суд: спрос на незаконную переправку мужчин через границу возник именно из-за ограничений военного положения

ВС подтвердил, что использование условий военного положения при незаконной переправке лиц через государственную границу является обстоятельством, отягчающим наказание.

Дайджест изменений с 1 июля: контракт для ВСУ, новые счета для военного сбора, бронирование и социальные новации

С 1 июля в Украине стартует масштабный пакет изменений: контракт для военных до 460 тыс. грн, новые правила бронирования, налоги и экспорт.

Проблема кадрового дефицита в апелляционных судах: ВСП отказал в привлечении к дисциплинарной ответственности судей Татьяны Тютюн и Ивана Мосьондза

Вторая дисциплинарная палата ВСП отказала в привлечении к дисциплинарной ответственности судей Киевского апелляционного суда Татьяны Тютюн и Ивана Мосьондза.

Розыск ТЦК и военная служба: действительно ли можно потерять страховой стаж для назначения пенсии

Вопрос о том, влияет ли влияние нахождения в розыске ТЦК на формирование страхового стажа для пенсии, напрямую связан с правилами учета ЕСВ и статусом лица в системе социального страхования.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]