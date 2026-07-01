Учителям могут не продлить отсрочку автоматически: что нужно сделать обязательно

Возможность оформления и подтверждения отсрочки по электронному сервису «Резерв+» появится с 1 августа 2026 года.

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Руководители учреждений общего среднего образования должны до 3 июля 2026 года обновить в системе АИКОМ данные о военнообязанных педагогических работниках, чтобы обеспечить автоматическое продление отсрочек от призыва через сервис «Резерв+».

В Министерстве образования и науки Украины призвали актуализировать в системе АИКОМ сведения о военнообязанных работниках. Для того чтобы процесс происходил корректно и автоматически через приложение «Резерв+», данные в системе должны быть актуальными и достоверными. Если информация будет отсутствовать или окажется некорректной, автоматическое продление отсрочки станет невозможным.

Руководители учреждений общего среднего образования должны до 3 июля 2026 года проверить и при необходимости обновить следующие данные:

РНОКПП работника;

отметку об основном месте работы;

должность;

фактический объем работы (долю ставки).

Отдельно отмечается, что право на отсрочку имеют только те педагоги, для которых учреждение образования является основным местом работы и которые работают не менее чем на 0,75 ставки.

Полнота этих данных, а также информация о форме бухгалтерского учета учреждения необходимы для сопоставления с реестрами Пенсионного фонда Украины. После внесения данных руководитель должен проверить отчет «Работники учреждений общего среднего образования» (столбец «Подано на отсрочку»).

Процесс «Подтверждение условий отсрочки педагогического работника» доступен исключительно в кабинете руководителя ЗЗСО или опорного учреждения.

Ожидается, что возможность оформления и подтверждения отсрочки через электронный сервис «Резерв+» на основе этих данных появится с 1 августа 2026 года.

Если после обновления системы данные в «Резерв+» не появились, работнику необходимо лично обратиться в ТЦК и СП или ЦНАП для выяснения обстоятельств.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», порядок бронирования военнообязанных регулируется статьей 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и постановлением Кабинета Министров Украины №76 от 27 января 2023 года.

Процедура бронирования предусматривает несколько этапов. Сначала предприятие должно получить статус критически важного или подтвердить наличие мобилизационного задания. После этого формируются списки военнообязанных работников, которые в установленном государством порядке подаются на согласование. После согласования работнику предоставляется отсрочка от призыва во время мобилизации.