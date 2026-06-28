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Бронирование работников во время мобилизации: сроки и кто имеет право на отсрочку

15:25, 28 июня 2026
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Оформление отсрочки возможно только после подтверждения статуса предприятия.
Бронирование работников во время мобилизации: сроки и кто имеет право на отсрочку
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Порядок отсрочки призыва военнообязанных регулируется статьей 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и постановлением Кабинета Министров Украины № 76 от 27 января 2023 года. Об этом напомнили в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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Право на отсрочку имеют:

  • государственные служащие категории «А» и отдельные должностные лица органов местного самоуправления;
  • государственные служащие категорий «Б» и «В» и должностные лица местного самоуправления — в пределах установленных квот;
  • работники предприятий, учреждений и организаций, выполняющих мобилизационные задачи;
  • работники предприятий, учреждений и организаций, признанных критически важными для функционирования экономики, обеспечения жизнедеятельности населения или нужд Сил обороны.

В Ивано-Франковском областном ТЦК пояснили, что процедура бронирования предусматривает несколько этапов. Сначала предприятие должно получить статус критически важного или подтвердить наличие мобилизационного задания. После этого формируются списки военнообязанных работников, которые в установленном государством порядке подаются на согласование. После согласования работнику предоставляется отсрочка от призыва во время мобилизации.

Что касается сроков действия бронирования — в соответствии с Порядком бронирования военнообязанных, утвержденным постановлением Кабинета Министров № 76, срок отсрочки не может превышать:

  • срок проведения мобилизации — для отдельных категорий государственных служащих и должностных лиц;
  • срок действия контракта на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для нужд Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований — для работников предприятий, выполняющих такие заказы;
  • 12 месяцев — для отдельных категорий работников критически важных предприятий;
  • срок действия договора или срок, на который лицо избрано или назначено, — для определенных законодательством категорий.

Отдельно предусмотрено временное бронирование сроком до 45 календарных дней для некоторых работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, у которых имеются неурегулированные вопросы военного учета.

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ТЦК мобилизация отсрочка бронирование

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