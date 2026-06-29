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Поездка в поезде в жару — как выбрать вагон с кондиционером и от чего зависит эффективность охлаждения

07:00, 29 июня 2026
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«Укрзализныця» объяснила, как подготовиться к поездке в жаркую погоду и на что обратить внимание при покупке билетов.
Поездка в поезде в жару — как выбрать вагон с кондиционером и от чего зависит эффективность охлаждения
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В Украине на этой неделе ожидается сильная жара, но, несмотря на высокие температуры, поезда продолжают курсировать по расписанию. Пассажирам рекомендуют учесть особенности работы кондиционеров и заранее подготовиться к поездке.

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В «Укрзализныце» отметили, что во многих странах Европы из-за жары железнодорожные операторы уже вынуждены ограничивать скорость движения поездов, а местами даже отменять отдельные рейсы.

Во время поездки пассажирам рекомендуют иметь при себе достаточный запас питьевой воды, портативный вентилятор или веер, powerbank, легкий головной убор и легкий перекус.

Людям, которые тяжело переносят жару или страдают хроническими заболеваниями, рекомендуют заранее проконсультироваться с семейным врачом относительно лекарственных средств, которые могут понадобиться в дороге.

Перед покупкой билета в «Укрзализныце» рекомендуют обращать внимание на отметку «снежинки» возле номера вагона в приложении или на официальном сайте. Она свидетельствует о наличии в вагоне системы кондиционирования воздуха.

Если же эта отметка перечеркнута красной линией, это означает, что вагон конструктивно не оборудован кондиционером заводом-изготовителем. Это рекомендуется учитывать при планировании поездок в жаркие дни.

В «Укрзализныце» также объяснили особенности работы систем кондиционирования. Наиболее эффективно они работают после того, как поезд разгоняется до скорости свыше 40 км/ч. При температуре наружного воздуха выше +30 °C охлаждение салона может происходить постепенно.

Кроме того, эффективность кондиционирования может быть ниже на участках с ограничением скорости или во время длительного движения на небольшой скорости. В частности, это касается горных маршрутов в Рахов, Солотвино, Чопа и Ужгорода, поездов № 99/100 Киев — Бухарест, № 351/352 Киев — Кишинев и № 353/354 Киев — Кишинев во время их прохождения по территории Республики Молдова, а также во время прохождения пограничного и таможенного контроля международными поездами.

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Укрзализныця погода

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