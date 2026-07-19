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Можно ли объявить без вести пропавшего военнослужащего умершим, если родственники против — решение суда

23:29, 19 июля 2026 184
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Суд оставил в силе решение об объявлении умершим военнослужащего, который пропал во время боев за Хромовое, несмотря на возражения родственников.
Можно ли объявить без вести пропавшего военнослужащего умершим, если родственники против — решение суда
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Черкасский апелляционный суд оставил в силе решение об объявлении умершим военнослужащего Национальной гвардии Украины, который пропал без вести при выполнении боевого задания вблизи Хромового Бахмутского района в апреле 2023 года.

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Суд подтвердил, что для объявления лица умершим достаточно совокупности доказательств, которые дают основания для вероятного предположения о его смерти, даже если останки не найдены. При этом шестимесячный срок, предусмотренный частью второй статьи 46 ГК Украины, в таких делах исчисляется не со дня исчезновения лица, а со дня завершения активных боевых действий на территории его вероятной гибели.

Апелляционный суд также подчеркнул, что несогласие родственников с заявлением об объявлении лица умершим само по себе не свидетельствует о наличии спора о праве и не препятствует рассмотрению дела в порядке отдельного производства. В то же время даже после объявления лица умершим его розыск не прекращается, если останки не найдены.

Обстоятельства дела

В суд обратилась мать военнослужащего Национальной гвардии Украины с заявлением об объявлении своего сына умершим.

Сын был мобилизован в марте 2022 года. Весной 2023 года он выполнял боевые задания в районе поселка Хромовое Бахмутского района Донецкой области.

20 апреля 2023 года во время боевого столкновения и интенсивного артиллерийского обстрела противника военнослужащий пропал без вести. Согласно материалам служебного расследования воинской части, после обстрела он не вернулся на позиции. Сослуживцы пояснили, что из-за непрерывного огня противника провести поисковые мероприятия было невозможно.

Приказом воинской части военнослужащий был определен как пропавший без вести («вероятно погибший») во время выполнения боевого задания.

При рассмотрении дела суд также учел, что военнослужащий находился именно в районе активных боевых действий, после 20 апреля 2023 года никаких сведений о его местонахождении не появилось, данных о пересечении государственной границы не установлено, информация о пребывании в плену отсутствует, продолжается уголовное производство по факту его исчезновения, а населенный пункт Хромовое находился в зоне активных боевых действий до 11 февраля 2024 года, после чего оказался под временной оккупацией РФ.

Сосновский районный суд г. Черкассы признал эти доказательства достаточными и объявил военнослужащего умершим, определив днем его смерти день вероятной смерти во время выполнения боевого задания.

Что обжаловали в апелляции

Апелляционную жалобу подала мать малолетних детей военнослужащего.

Она утверждала, что доказательств для объявления лица умершим недостаточно, суд первой инстанции не обеспечил надлежащего процессуального баланса, а между участниками дела существует спор о праве, поэтому дело не могло рассматриваться в порядке отдельного производства.

Также заявительница просила отменить решение либо оставить заявление без рассмотрения.

Позиция апелляционного суда

Черкасский апелляционный суд отклонил эти доводы.

Суд указал, что в соответствии со статьей 46 ГК Украины лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, может быть объявлено судом умершим еще до истечения двух лет после окончания военных действий, если прошло не менее шести месяцев и установлены конкретные обстоятельства, которые дают основания для вероятного предположения о его смерти.

При этом апелляционный суд применил правовой вывод Большой Палаты Верховного Суда, согласно которому шестимесячный срок, предусмотренный частью второй статьи 46 ГК Украины, по делам об объявлении умершими лиц, пропавших во время боевых действий, исчисляется со дня завершения активных боевых действий на территории их вероятной гибели.

Поскольку активные боевые действия в Хромовом завершились 11 февраля 2024 года, а обращение в суд состоялось более чем через шесть месяцев после этого, требования закона были соблюдены.

Апелляционный суд также указал, что военнослужащий находился в районе интенсивных боевых действий, пропал после артиллерийского обстрела, более трех лет отсутствуют какие-либо сведения о его местонахождении, а информации о его пребывании в плену либо иных данных, которые могли бы свидетельствовать о том, что он жив, не существует.

При таких обстоятельствах совокупность доказательств дает основания сделать вероятное предположение о смерти военнослужащего, чего достаточно для объявления его умершим в судебном порядке. Суд отдельно обратил внимание, что судебное решение не устанавливает факт смерти, а объявляет физическое лицо умершим при наличии предусмотренных законом оснований.

Почему суд отклонил доводы о споре между родственниками

Апелляционный суд не согласился и с доводом о наличии спора о праве.

Коллегия судей указала, что сам факт несогласия одного из родственников с заявлением об объявлении лица умершим либо возможность возникновения в будущем определенных имущественных последствий такого решения не свидетельствуют о существовании спора относительно конкретного гражданского права или обязанности.

По данному делу суд рассматривал заявление об объявлении физического лица умершим в порядке отдельного производства. Такое решение само по себе не лишает заинтересованных лиц права в будущем реализовывать или защищать свои имущественные либо иные права в установленном законом порядке, в частности в отношении наследования или получения социальных выплат.

Решение суда

Черкасский апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Сосновского районного суда г. Черкассы — без изменений.

Суд также обратил внимание, что в соответствии с Законом «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах» даже после объявления лица умершим его розыск не прекращается, если местонахождение, место захоронения либо местонахождение останков не установлены.

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