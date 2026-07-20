Регулярное оценивание судей: методические рекомендации и программы курсов

Порядок участия представителей общественных объединений в регулярном оценивании определен разделом V Положения.

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Высшая квалификационная комиссия судей согласовала Методические рекомендации по проведению регулярного оценивания судьи и программы курсов для судей и представителей общественных объединений относительно регулярного оценивания, разработанные Национальной школой судей Украины в соответствии с Положением о регулярном оценивании судьи, утвержденным решением Комиссии от 29 сентября 2025 года № 181/зп-25.

Согласно положениям этого Положения судьи и представители общественных объединений, которые принимают участие в регулярном оценивании, обязаны пройти соответствующие курсы в Национальной школе судей Украины и ознакомиться с Методическими рекомендациями.

Порядок участия представителей общественных объединений в регулярном оценивании определен разделом V Положения.

«О приеме заявлений от общественных объединений для участия в регулярном оценивании судей, а также необходимых для этого документов будет сообщено на официальном веб-сайте Комиссии», — добавили в ВККС.

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