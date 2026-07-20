Переходит ли спор с поручителем в гражданскую юрисдикцию после оставления требований к должнику без рассмотрения: вывод КХС ВС

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда разъяснил, что открытие производства по делу о банкротстве должника и выделение требований к поручителю в отдельное производство не изменяют хозяйственную юрисдикцию спора.

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Оставление без рассмотрения исковых требований к должнику на основании ч. 4 ст. 7 Кодекса Украины по процедурам банкротства (КУзПБ) в связи с подачей кредитором заявления с денежными требованиями в деле о банкротстве не изменяет правовую природу спора и не влияет на определение юрисдикции требований к поручителю.

Спор о взыскании задолженности с физического лица – поручителя подлежит рассмотрению по правилам хозяйственного судопроизводства, если договор поручительства заключен в обеспечение исполнения обязательства, сторонами которого являются юридические лица. При этом передача требований к поручителю для рассмотрения в отдельном исковом производстве не изменяет хозяйственную юрисдикцию такого спора.

К такому выводу пришел Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда по делу № 910/8418/25.

Суть дела

В рассматриваемом деле банк обратился в хозяйственный суд с иском к обществу как заемщику и физическому лицу как поручителю о солидарном взыскании кредитной задолженности. Во время рассмотрения спора в отношении общества было открыто производство по делу о банкротстве, а банк заявил к должнику те же денежные требования в рамках этого дела.

Хозяйственный суд оставил без рассмотрения исковые требования к обществу на основании ч. 4 ст. 7 КУзПБ, поскольку кредитор уже реализовал право на предъявление соответствующих требований в деле о банкротстве. В то же время материалы дела в части требований к физическому лицу – поручителю были переданы для рассмотрения в отдельном исковом производстве.

Хозяйственный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, отказал в принятии к рассмотрению искового заявления к поручителю, исходя из того, что после оставления без рассмотрения требований к обществу (должнику) спор фактически возник между банком и физическим лицом, а потому подлежит рассмотрению по правилам гражданского судопроизводства.

Позиция Верховного Суда

КХС ВС не согласился с такими выводами и отметил, что определяющим для решения вопроса о юрисдикции спора по договору поручительства является субъектный состав сторон основного обязательства, а не обеспечительной сделки. Поскольку договор поручительства был заключен в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору между юридическими лицами, спор об исполнении такого договора относится к юрисдикции хозяйственных судов независимо от того, что поручителем является физическое лицо, не имеющее статуса предпринимателя.

Верховный Суд подчеркнул, что оставление без рассмотрения требований к должнику в соответствии с ч. 4 ст. 7 КУзПБ и последующее выделение требований к поручителю в отдельное производство не изменяют правовую природу спора и не являются основанием для изменения его юрисдикции. После выбытия должника из спора требования к поручителю подлежат дальнейшему рассмотрению в отдельном исковом производстве именно по правилам хозяйственного судопроизводства.

КХС ВС удовлетворил кассационную жалобу банка, отменил судебные решения судов предыдущих инстанций и направил дело в части требований к поручителю в хозяйственный суд для продолжения рассмотрения.

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