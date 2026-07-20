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Кабмин изменил правила проживания для ВПЛ: кто из переселенцев может потерять жилье

20:39, 20 июля 2026 84
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Для внутренне перемещенных лиц были введены обновленные правила пользования местами временного проживания.
Кабмин изменил правила проживания для ВПЛ: кто из переселенцев может потерять жилье
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Кабинет министров Украины обновил правила проживания внутренне перемещенных лиц в местах временного размещения. Изменения касаются порядка заселения, заключения договоров, проверки условий проживания и оснований, по которым человек может потерять право на временное жилье.

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Соответствующие изменения утверждены постановлением правительства №728 «О внесении изменений в Порядок функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц».

Перед включением здания в перечень мест временного проживания его соответствие установленным минимальным стандартам будут обязательно проверять. Контроль за условиями проживания смогут осуществлять представители органов власти, международных организаций, общественных объединений, а также сами переселенцы по собственному согласию.

По результатам проверок информацию будут передавать руководству учреждения, балансодержателям и Министерству социальной политики для устранения выявленных проблем.

Право на проживание в месте временного размещения будет возникать после заключения договора. Его должны подписать не позднее дня заселения. Если внутренне перемещенное лицо потеряло документы, договор можно будет оформить в течение 90 дней.

Во время военного положения для поселения разрешено использовать цифровые документы в приложении «Дія» — в частности е-паспорт, заграничный е-паспорт или еДокумент. Договор будет заключаться на шесть месяцев с возможностью продления.

Новые правила предусматривают перечень оснований для прекращения права на проживание. Человек может потерять место в случае:

  • систематического нарушения условий договора;
  • предоставления недостоверной информации;
  • наличия в собственности жилья;
  • отсутствия по месту проживания более 60 дней без уважительной причины;
  • исключения здания из перечня мест временного проживания.

Отдельные требования касаются трудоспособных ВПО, которые не работают. Если в течение трех месяцев после заселения человек не трудоустроится, не станет на учет в центре занятости как безработный или не подтвердит поиск работы другим способом, это также может стать причиной расторжения договора.

После прекращения права на проживание жильцы должны освободить помещение в течение 15 дней, если другой срок не предусмотрен договором.

Первоочередное право на заселение и продление проживания получат:

  • многодетные семьи;
  • семьи с детьми;
  • ветераны войны и участники боевых действий;
  • семьи погибших Защитников и Защитниц Украины;
  • люди с инвалидностью;
  • беременные женщины;
  • пожилые люди;
  • переселенцы, чье жилье было уничтожено или повреждено из-за войны.

Кроме того, администрации мест временного проживания должны предупреждать жильцов о переселении как минимум за четыре недели. Исключения возможны только в случае чрезвычайных ситуаций или если здание стало непригодным для проживания.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15417 от 16 июля 2026 года «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и некоторые другие законодательные акты Украины относительно зачисления в страховой стаж периода пребывания работников в отпуске без сохранения заработной платы в связи с эвакуацией с территорий боевых действий».

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переселенцы Кабинет Министров Украины ВПЛ

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