Кабмин изменил правила проживания для ВПЛ: кто из переселенцев может потерять жилье

Для внутренне перемещенных лиц были введены обновленные правила пользования местами временного проживания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров Украины обновил правила проживания внутренне перемещенных лиц в местах временного размещения. Изменения касаются порядка заселения, заключения договоров, проверки условий проживания и оснований, по которым человек может потерять право на временное жилье.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правительства №728 «О внесении изменений в Порядок функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц».

Перед включением здания в перечень мест временного проживания его соответствие установленным минимальным стандартам будут обязательно проверять. Контроль за условиями проживания смогут осуществлять представители органов власти, международных организаций, общественных объединений, а также сами переселенцы по собственному согласию.

По результатам проверок информацию будут передавать руководству учреждения, балансодержателям и Министерству социальной политики для устранения выявленных проблем.

Право на проживание в месте временного размещения будет возникать после заключения договора. Его должны подписать не позднее дня заселения. Если внутренне перемещенное лицо потеряло документы, договор можно будет оформить в течение 90 дней.

Во время военного положения для поселения разрешено использовать цифровые документы в приложении «Дія» — в частности е-паспорт, заграничный е-паспорт или еДокумент. Договор будет заключаться на шесть месяцев с возможностью продления.

Новые правила предусматривают перечень оснований для прекращения права на проживание. Человек может потерять место в случае:

систематического нарушения условий договора;

предоставления недостоверной информации;

наличия в собственности жилья;

отсутствия по месту проживания более 60 дней без уважительной причины;

исключения здания из перечня мест временного проживания.

Отдельные требования касаются трудоспособных ВПО, которые не работают. Если в течение трех месяцев после заселения человек не трудоустроится, не станет на учет в центре занятости как безработный или не подтвердит поиск работы другим способом, это также может стать причиной расторжения договора.

После прекращения права на проживание жильцы должны освободить помещение в течение 15 дней, если другой срок не предусмотрен договором.

Первоочередное право на заселение и продление проживания получат:

многодетные семьи;

семьи с детьми;

ветераны войны и участники боевых действий;

семьи погибших Защитников и Защитниц Украины;

люди с инвалидностью;

беременные женщины;

пожилые люди;

переселенцы, чье жилье было уничтожено или повреждено из-за войны.

Кроме того, администрации мест временного проживания должны предупреждать жильцов о переселении как минимум за четыре недели. Исключения возможны только в случае чрезвычайных ситуаций или если здание стало непригодным для проживания.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15417 от 16 июля 2026 года «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и некоторые другие законодательные акты Украины относительно зачисления в страховой стаж периода пребывания работников в отпуске без сохранения заработной платы в связи с эвакуацией с территорий боевых действий».