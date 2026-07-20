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Кабмін змінив правила проживання для ВПО: хто з переселенців може втратити житло

20:39, 20 липня 2026 80
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Для внутрішньо переміщених осіб запровадили оновлені правила користування місцями тимчасового проживання.
Кабмін змінив правила проживання для ВПО: хто з переселенців може втратити житло
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Кабінет Міністрів України оновив правила проживання внутрішньо переміщених осіб у місцях тимчасового розміщення. Зміни стосуються порядку заселення, укладання договорів, перевірки умов проживання та підстав, за яких людина може втратити право на тимчасове житло.

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Відповідні зміни затверджені постановою уряду №728 «Про внесення змін до Порядку функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб».

Перед включенням будівлі до переліку місць тимчасового проживання її відповідність встановленим мінімальним стандартам обов’язково перевірятимуть. Контроль за умовами проживання зможуть здійснювати представники органів влади, міжнародних організацій, громадських об’єднань, а також самі переселенці за власною згодою.

За результатами перевірок інформацію передаватимуть керівництву закладу, балансоутримувачам та Міністерству соціальної політики для усунення виявлених проблем.

Право на проживання у місці тимчасового розміщення виникатиме після укладення договору. Його мають підписати не пізніше дня заселення. Якщо внутрішньо переміщена особа втратила документи, договір можна буде оформити протягом 90 днів.

Під час воєнного стану для поселення дозволено використовувати цифрові документи в застосунку «Дія» — зокрема е-паспорт, закордонний е-паспорт або єДокумент. Договір укладатиметься на шість місяців із можливістю продовження.

Нові правила передбачають перелік підстав для припинення права на проживання. Людина може втратити місце у разі:

  • систематичного порушення умов договору;
  • подання неправдивої інформації;
  • наявності у власності житла;
  • відсутності у місці проживання понад 60 днів без поважної причини;
  • виключення будівлі з переліку місць тимчасового проживання.

Окремі вимоги стосуються працездатних ВПО, які не працюють. Якщо протягом трьох місяців після заселення людина не працевлаштується, не стане на облік у центрі зайнятості як безробітна або не підтвердить пошук роботи іншим способом, це також може стати причиною розірвання договору.

Після припинення права на проживання мешканці мають звільнити приміщення протягом 15 днів, якщо інший термін не передбачений договором.

Першочергове право на поселення та продовження проживання отримають:

  • багатодітні сім’ї;
  • сім’ї з дітьми;
  • ветерани війни та учасники бойових дій;
  • родини загиблих Захисників і Захисниць України;
  • люди з інвалідністю;
  • вагітні жінки;
  • люди похилого віку;
  • переселенці, чиє житло було знищене або пошкоджене через війну.

Крім того, адміністрації місць тимчасового проживання повинні попереджати мешканців про переселення щонайменше за чотири тижні. Винятки можливі лише у разі надзвичайних ситуацій або якщо будівля стала непридатною для проживання.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15417 від 16 липня 2026 року «Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та деяких інших законодавчих актів України щодо зарахування до страхового стажу періоду перебування працівників у відпустці без збереження заробітної плати у зв’язку з евакуацією із територій бойових дій». 

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переселенці Кабінет Міністрів України ВПО

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