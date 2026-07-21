Чи закриють українським чоловікам вʼїзд у Польщу — офіційна заява влади

Прикордонники офіційно фіксуватимуть перетин кордону українцями призовного віку.

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Українські чоловіки призовного віку й надалі зможуть в’їжджати до Польщі після запровадження нових правил тимчасового захисту в Європейському Союзі. Обмежень на перетин кордону не передбачається, однак процедуру в’їзду можуть зробити більш формалізованою.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Дущик, сам факт наявності в людини статусу військовозобов’язаного в Україні не буде підставою для заборони на в’їзд до Польщі.

Водночас такі громадяни не зможуть автоматично претендувати на міжнародний захист у ЄС лише через свій статус.

«З формальної точки зору це два різні питання. Людина, яка підлягає мобілізації в Україні, зможе в’їхати до Польщі, але не матиме права звернутися за міжнародним захистом», — пояснив представник польського уряду.

Він також зазначив, що прикордонна служба фіксуватиме факт перетину кордону такими особами. Це може відбуватися шляхом внесення відповідної інформації до систем або видачі спеціального підтвердження.

Нові правила не поширюватимуться на українців, які вже перебувають у країнах ЄС та раніше отримали статус тимчасового захисту. Якщо людина вже користувалася цим статусом і змінює країну перебування, діятимуть інші процедури.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», країни Європейського Союзу домовилися продовжити дію статусу тимчасового захисту для людей, які виїхали з України через повномасштабну війну, до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників діятиме додаткова умова — отримати захист зможуть лише ті, хто виконує свої військові обов’язки в Україні.