Регулярне оцінювання суддів: методичні рекомендації та програми курсів

Порядок участі представників громадських об’єднань у регулярному оцінюванні визначено розділом V Положення.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів погодила Методичні рекомендації щодо проведення регулярного оцінювання судді та програми курсів для суддів і представників громадських об’єднань щодо регулярного оцінювання, розроблені Національною школою суддів України відповідно до Положення про регулярне оцінювання судді, затверджене рішенням Комісії від 29 вересня 2025 року № 181/зп-25.

Згідно з приписами цього Положення судді та представники громадських об’єднань, які беруть участь у регулярному оцінюванні, зобов’язані пройти відповідні курси в Національній школі суддів України та ознайомитися з Методичними рекомендаціями.

Порядок участі представників громадських об’єднань у регулярному оцінюванні визначено розділом V Положення.

«Про приймання заяв від громадських об’єднань для участі в регулярному оцінюванні суддів, а також необхідних для цього документів буде повідомлено на офіційному вебсайті Комісії», — додали у ВККС.

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