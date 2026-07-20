Легализация 162 млн: Назарий Гусаков получил новое подозрение по делу о сборе средств на лечение СМА

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что Назарию Гусакову объявили новое подозрение в легализации имущества, полученного преступным путем, по делу о сборе средств на лечение СМА.

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Правоохранители сообщили о новом подозрении львовянину Назарию Гусакову, который организовал публичный сбор средств на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА). Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, на этот раз ему инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем.

По данным следствия, средства, поступавшие от граждан на лечение, впоследствии переводились через криптовалютные сервисы Binance и WhiteBIT, распределялись более чем на 1 170 банковских карт других лиц, конвертировались в криптовалюту USDT и перемещались между многочисленными криптокошельками. По версии следствия, такие действия были направлены на сокрытие происхождения средств и усложнение отслеживания их дальнейшего движения.

В прокуратуре отмечают, что общий объем исследованных финансовых операций превышает 162,5 млн грн, что подтверждено заключением судебной экспертизы.

Также в ходе расследования увеличилось количество установленных потерпевших — с 34 до 96 человек. По данным следствия, сумма установленного ущерба выросла с 1,3 млн грн до более чем 2 млн грн.

По словам Генпрокурора Кравченко, подозреваемый сотрудничает со следствием, предоставляет необходимые объяснения и полностью признает свою вину в инкриминируемых преступлениях.

Досудебное расследование по фактам мошенничества и легализации имущества в особо крупных размерах завершено. После открытия материалов стороне защиты обвинительный акт будет направлен в суд.

В то же время в рамках отдельного уголовного производства правоохранители продолжают устанавливать полный маршрут движения средств, лиц, которые могли участвовать в финансовых операциях, а также фактических пользователей криптовалютных кошельков, через которые проходили деньги.

Также проверяются другие финансовые операции, которые на данный момент не охвачены предъявленными подозрениями. Кравченко сообщил, что в случае установления других лиц, причастных к этой схеме, они также будут нести ответственность в соответствии с законом.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Назарию Гусакову объявили подозрение в мошенничестве при сборе средств на лечение СМА.

Ранее стало известно, что правоохранители проводили обыски во Львове и Киеве по местам проживания Назария Гусакова и лиц, которых он привлек к сбору средств для закупки дорогостоящего препарата.

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