Назарию Гусакову объявили подозрение в мошенничестве при сборе средств на лечение от СМА – ОГП

Следствием установлено, что собранные более 1,3 млн грн не были использованы по целевому назначению.

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Прокуроры Офиса Генерального прокурора завершили расследование дела о мошенничестве, связанном со сбором средств якобы на лечение спинальной мышечной атрофии (СМА). По данным следствия, 31-летний житель Львова Назарий Гусаков, который сам болен СМА, организовал масштабную благотворительную кампанию, введя в заблуждение тысячи жертвователей.

Сбор велся через социальные сети, Telegram-каналы, онлайн-платформы вроде PayPal и BuyMeACoffee, а также при участии публичных лиц и инфлюенсеров. При этом, по данным Львовского городского совета, на момент кампании Гусаков уже получал необходимое лечение бесплатно.

Следствием установлено, что собранные более 1,3 млн грн не были использованы по целевому назначению — средства в основном расходовались на личные нужды, азартные игры и инвестиции в криптовалюту.

Мужчине заочно сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах). В июне этого года он выехал за границу.

В ходе следствия были допрошены более 400 человек в статусе свидетелей и потерпевших. Установлены тысячи транзакций на сумму более 100 млн грн, произведенных как «благотворительные пожертвования». Точное количество пострадавших еще выясняется, но уже идентифицировано более 1 200 человек, переведших суммы свыше 10 тыс. грн.

Ранее стало известно, что правоохранители проводили обыски во Львове и Киеве по местам проживания Назария Гусакова и лиц, которых он привлек к сбору средств для закупки дорогостоящего препарата.

Как ранее сообщил Президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на информацию министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, Гусаков выехал из Украины — полиция ищет его след.

Напомним, львовского активиста с СМА Назария Гусакова заподозрили в злоупотреблении донатами.

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