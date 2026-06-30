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Компания в Канаде приостановит работу из-за выхода GTA VI: сотрудникам дали два выходных для игры

22:54, 30 июня 2026
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В компании пояснили, что решение приняли после анализа заявок на отпуск, прогнозов производительности и «необычно высокого уровня ажиотажа» среди сотрудников.
Компания в Канаде приостановит работу из-за выхода GTA VI: сотрудникам дали два выходных для игры
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Канадская компания Edison Motors объявила о временном приостановлении работы в масштабах всей компании из-за выхода игры Grand Theft Auto VI. Предприятие не будет работать 19 и 20 ноября 2026 года.

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Соответствующее сообщение генеральный директор компании адресовал сотрудникам, клиентам, поставщикам, инвесторам и партнерам.

В компании пояснили, что решение приняли после анализа заявок на отпуск, прогнозов производительности и «необычно высокого уровня ажиотажа» среди сотрудников, связанного с релизом новой части культовой серии Grand Theft Auto.

В обращении отмечается, что часть работников уже предупредила руководство о своей недоступности в эти дни или сообщила, что будет «проводить важные исследования в Вайс-Сити» — вымышленном городе, где разворачиваются события GTA VI.

Также указывается, что некоторые сотрудники планируют начать игру сразу после ее выхода в полночь и могут «не вернуться в функциональное состояние» до завершения выходных.

В Edison Motors также пошутили, что обычная деятельность компании возобновится после того, как сотрудники проведут выходные, «угоняя автомобили, скрываясь от правоохранителей, занимаясь сомнительной предпринимательской деятельностью и другими проделками в Вайс-Сити».

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Канада

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