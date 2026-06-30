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Компанія у Канаді призупинить роботу через вихід GTA VI: працівникам дали два вихідні для гри

22:54, 30 червня 2026
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У компанії пояснили, що рішення ухвалили після аналізу заявок на відпустку, прогнозів продуктивності та «незвично високого рівня ажіотажу» серед співробітників.
Компанія у Канаді призупинить роботу через вихід GTA VI: працівникам дали два вихідні для гри
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Канадська компанія Edison Motors оголосила про тимчасове призупинення роботи в масштабах усієї компанії через вихід гри Grand Theft Auto VI. Підприємство не працюватиме 19 та 20 листопада 2026 року.

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Відповідне повідомлення генеральний директор компанії адресував працівникам, клієнтам, постачальникам, інвесторам і партнерам.

У компанії пояснили, що рішення ухвалили після аналізу заявок на відпустку, прогнозів продуктивності та «незвично високого рівня ажіотажу» серед співробітників, пов'язаного з релізом нової частини культової серії Grand Theft Auto.

У зверненні зазначається, що частина працівників уже попередила керівництво про свою недоступність у ці дні або повідомила, що буде «проводити важливі дослідження у Вайс-Сіті» — вигаданому місті, де розгортаються події GTA VI.

Також вказується, що деякі співробітники планують розпочати гру одразу після її виходу опівночі й можуть «не повернутися до функціонального стану» до завершення вихідних.

У Edison Motors також пожартували, що звичайна діяльність компанії відновиться після того, як працівники проведуть вихідні, «викрадаючи автомобілі, тікаючи від правоохоронців, займаючись сумнівною підприємницькою діяльністю та іншими витівками у Вайс-Сіті».

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Канада

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