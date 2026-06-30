Перевізник змінив маршрут через додаткову угоду — суд визнав це фактично новим маршрутом без конкурсу

Суд визнав, що додаткова угода змінила істотні умови договору та створила новий маршрут без конкурсного відбору.

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Питання організації пасажирських перевезень та оформлення маршрутної документації залишаються предметом судових спорів. У новому рішенні суди двох інстанцій роз’яснили, як саме мають оформлюватися зміни до договорів перевезень і які вимоги застосовуються до паспортів автобусних маршрутів.

Розклад руху є складовою частиною паспорта маршруту, який містить інформацію щодо графіка руху автобусів за маршрутом визначеним у схемі маршруту та характеристиці маршруту, водночас розклад повинен відповідати вимогам законодавства.

Рішення Східного апеляційного господарського суду

Східний апеляційний господарський суд постановою від 18.02.2026 скасував рішення Господарського суду Харківської області у справі № 922/2891/25 та ухвалив нове рішення, яким частково задовольнив позов про визнання недійсним правочину, вчиненого у вигляді додаткової угоди до договору про організацію перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у частині п.п. 1.1., 1.2. Розділу 1 "Предмет договору"; визнання незаконними дій Підприємства щодо затвердження паспорта приміського автобусного маршруту регулярних перевезень та його складових без зазначення в них назви автостанції; зобов'язання Підприємства відновити становище, яке існувало до порушення права Товариства шляхом внесення змін до паспорту маршруту щодо визначення назв автостанцій у назві маршруту та назв автостанцій, з яких повинно здійснюватися відправлення та прибуття автобусів.

Висновки суду апеляційної інстанції

Суд апеляційної інстанції, зокрема, зазначив, що всупереч вимогам чинного законодавства укладанням відповідачами спірної додаткової угоди до договору перевезень у частині зміни істотної його умови щодо предмета договору фактично відкритий новий приміський автобусний маршрут загального користування без присвоєння йому організатором перевезень нового номера та без проведення щодо нього конкурсу з оформлення за його результатом нового договору на організацію перевезень із відповідним паспортом, чим порушені права та законні інтереси позивача як суб'єкта надання автостанційних послуг та отримання прибутку від надання відповідних послуг. Для ефективного захисту свого порушеного права власника автостанції, через яку пролягає спірний маршрут, позивач правомірно заявив вимогу про визнання незаконними зазначених дій перевізника із затвердження нового паспорта маршруту (який є документом, що визначає умови здійснення перевезень за відповідним автобусним маршрутом). У зв'язку з продовженням відповідачами строку дії договору перевезень на період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року з дня його припинення чи скасування є продовженим і строк дії паспорта маршруту.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду постановою від 18.06.2026 погодився з висновком суду апеляційної інстанції про те, що відповідачі при укладанні додаткової угоди до договору перевезення не врахували вимог частини четвертої ст. 32 Закону України «Про автомобільний транспорт», абзацу 4 п. 28 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 .02.1997 № 176, п. 2.2. Порядку розроблення та затвердження паспорта автобусного маршруту, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 07.05.2010 № 278, та п. 3.3. Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури від 15.07.2013 № 480, які передбачають заїзд автобусів перевізника на автостанцію, з чого вбачається невідповідність змісту відповідної частини додаткової угоди цим нормам та з урахуванням вимог статей 203, 215 ЦК України є підставою для визнання її недійсною в частині, визначеній апеляційним судом. Розклад руху є складовою частиною паспорта маршруту, який містить інформацію щодо графіка руху автобусів за маршрутом визначеним у схемі маршруту та характеристиці маршруту, водночас розклад повинен відповідати вимогам законодавства.

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