У притулку для тварин у Каліфорнії знайшли 117 мертвих собак: у багатьох із них знайшли уламки куль

Під час обшуку слідчі також знайшли всередині сараю місце, яке, за їхніми припущеннями, використовувалося для вбивства тварин.

Фото: Ryan Burns/Lost Coast Outpost

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У штаті Каліфорнія правоохоронці виявили 117 тіл собак на території притулку Miranda's Rescue, який позиціонував себе як заклад «без умертвіння» (no-kill). На багатьох останках експерти знайшли сліди вогнепальних поранень. Про це повідомив офіс шерифа округу Гумбольдт, пише Guardian.

За даними слідства, під час обшуку території притулку неподалік міста Фортуна правоохоронці проводили розкопки у місцях, де, як вважається, тварин ховали у братських могилах. Перед цим фахівці використали георадар для виявлення аномалій під поверхнею ґрунту.

У результаті було знайдено 117 цілих останків собак у двох місцях поховання. Крім того, слідчі виявили ще 21 собачий череп, сотні кісток та шість окремих мікрочипів.

За інформацією офісу шерифа, тіла перебували на різних стадіях розкладання. На місці рентгенологічно обстежили 70 із них, і в багатьох були виявлені уламки куль. Більшість собак мали мікрочипи, що має допомогти встановити їхні особи. Ще 47 тіл вилучили як речові докази для подальшого дослідження.

Під час обшуку слідчі також знайшли всередині сараю місце, яке, за їхніми припущеннями, використовувалося для вбивства тварин. Там же було виявлено понад 600 собачих нашийників.

Розслідування ведеться за фактами можливого жорстокого поводження з тваринами та шахрайства. За даними правоохоронців, Miranda's Rescue щороку приймав сотні собак із муніципальних притулків у районі затоки Сан-Франциско, отримуючи за це фінансування, яке сягало сотень тисяч доларів.

Засновник притулку у заяві, опублікованій на сайті організації, наголосив, що Miranda's Rescue є притулком без умертвіння, а евтаназія застосовувалася лише у виняткових випадках, які могли становити загрозу для людей та інших тварин. Він також закликав не робити висновків до завершення розслідування.

За даними місцевих ЗМІ, розслідування розпочалося після того, як сусід притулку повідомив правоохоронцям, що без дозволу проник на територію та виявив місце можливого поховання собак.

Наразі кримінальних обвинувачень ані засновнику притулку, ані його працівникам не висунуто.

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