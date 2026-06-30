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В приюте для животных в Калифорнии нашли 117 мертвых собак: в многих из них обнаружили фрагменты пуль

22:36, 30 июня 2026
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Во время обыска следователи также нашли внутри сарая место, которое, по их предположениям, использовалось для убийства животных.
В приюте для животных в Калифорнии нашли 117 мертвых собак: в многих из них обнаружили фрагменты пуль
Фото: Ryan Burns/Lost Coast Outpost
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В штате Калифорния правоохранители обнаружили 117 тел собак на территории приюта Miranda's Rescue, который позиционировал себя как учреждение «без умерщвления» (no-kill). На многих останках эксперты нашли следы огнестрельных ранений. Об этом сообщил офис шерифа округа Гумбольдт, пишет Guardian.

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По данным следствия, во время обыска территории приюта неподалеку от города Фортуна правоохранители проводили раскопки в местах, где, как предполагается, животных хоронили в братских могилах. Перед этим специалисты использовали георадар для выявления аномалий под поверхностью грунта.

В результате было найдено 117 целых останков собак в двух местах захоронения. Кроме того, следователи обнаружили еще 21 собачий череп, сотни костей и шесть отдельных микрочипов.

По информации офиса шерифа, тела находились на разных стадиях разложения. На месте рентгенологически обследовали 70 из них, и во многих были обнаружены фрагменты пуль. Большинство собак имели микрочипы, что должно помочь установить их личности. Еще 47 тел изъяли как вещественные доказательства для дальнейшего исследования.

Во время обыска следователи также нашли внутри сарая место, которое, по их предположениям, использовалось для убийства животных. Там же было обнаружено более 600 собачьих ошейников.

Расследование ведется по фактам возможного жестокого обращения с животными и мошенничества. По данным правоохранителей, Miranda's Rescue ежегодно принимал сотни собак из муниципальных приютов в районе залива Сан-Франциско, получая за это финансирование, которое достигало сотен тысяч долларов.

Основатель приюта в заявлении, опубликованном на сайте организации, подчеркнул, что Miranda's Rescue является приютом без умерщвления, а эвтаназия применялась лишь в исключительных случаях, которые могли представлять угрозу для людей и других животных. Он также призвал не делать выводов до завершения расследования.

По данным местных СМИ, расследование началось после того, как сосед приюта сообщил правоохранителям, что незаконно проник на территорию и обнаружил место возможного захоронения собак.

На данный момент уголовные обвинения ни основателю приюта, ни его сотрудникам не предъявлены.

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