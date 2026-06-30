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Как получить разрешение на иммиграцию в Украину — порядок подачи заявлений

16:55, 30 июня 2026
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Заявители должны обращаться в консульства или подразделения ГМС в зависимости от своего статуса.
Как получить разрешение на иммиграцию в Украину — порядок подачи заявлений
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Процедура получения разрешения на иммиграцию в Украину предусматривает четко определенный порядок подачи заявлений и документов в зависимости от места пребывания лица. В Миграционной службе Днепропетровской области напомнили об основных правилах и требованиях к заявителям.

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Как подать заявление о предоставлении разрешения на иммиграцию

Как пояснили в Миграционной службе Днепропетровской области, лица, постоянно проживающие за пределами Украины, должны обращаться с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию в дипломатические представительства или консульские учреждения Украины по месту постоянного проживания.

Лица, находящиеся на территории Украины на законных основаниях, подают заявление в территориальные подразделения Государственной миграционной службы Украины.

Заявление о предоставлении разрешения на иммиграцию и документы, предусмотренные законодательством, подаются заявителем лично или через законного представителя.

От имени несовершеннолетних лиц в возрасте до 18 лет, а также лиц, признанных в установленном порядке недееспособными, заявление подают их законные представители.

Требования к биометрическим данным

Лица, находящиеся в Украине на законных основаниях и обращающиеся с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию, обязаны предоставить биометрические данные, если достигли определенного возраста.

В частности, заявители, которым исполнилось 12 лет, предоставляют оцифрованное изображение лица и оцифрованные отпечатки пальцев рук.

Лица, достигшие 14 лет, дополнительно предоставляют отсканированную подпись.

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