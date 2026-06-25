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Два мощных землетрясения потрясли Венесуэлу: разрушены здания, число погибших может превысить 10 тысяч человек

08:48, 25 июня 2026
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Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 потрясли Венесуэлу — в окрестностях Каракаса зафиксировано более 20 афтершоков.
Два мощных землетрясения потрясли Венесуэлу: разрушены здания, число погибших может превысить 10 тысяч человек
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В Венесуэле недалеко от Каракаса произошли два мощных землетрясения, которые привели к разрушению зданий и массовой эвакуации людей на улицы. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).

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По информации USGS, первое землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 18:04 по местному времени в штате Яракуй на глубине 21,9 км. Через 39 секунд его сменил еще более мощный толчок магнитудой 7,5. Второй эпицентр находился в 23 км к юго-востоку от города Юмаре на глубине около 10 км.

Толчки ощущались не только в Венесуэле, но и в соседней Колумбии. В столице Колумбии Боготе часть людей была эвакуирована в качестве меры предосторожности.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила чрезвычайное положение и назначила генерала, ответственного за координацию мер по ликвидации последствий стихийного бедствия. В обращении к нации она выразила соболезнования семьям погибших, однако точное число жертв не назвала.

Также Родригес сообщила о закрытии международного аэропорта Майкетия из-за серьезных повреждений.

В Геологической службе США заявили, что катастрофа может иметь масштабные последствия. По оценкам специалистов, вероятность того, что число погибших превысит 10 тысяч человек, составляет 44%, а вероятность того, что число жертв превысит 100 тысяч, — 30%. Кроме того, эксперты предупредили о значительном риске оползней и разрыхления грунта.

По данным Agence France-Presse, после основных толчков было зафиксировано более 20 афтершоков.

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельйо подтвердил, что в Каракасе разрушен ряд зданий. В социальных сетях распространяются видео и фото сооружений с трещинами, значительными повреждениями и полными обвалами. На одном из снимков AFP запечатлено разрушенное здание банка в Каракасе.

Предупреждение о цунами было объявлено для побережья Венесуэлы и островов Аруба и Бонайре, однако впоследствии его отменили.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил своей администрации «подготовиться к оперативным действиям» в связи с последствиями землетрясений. По его словам, США готовы оказать Венесуэле помощь.

«Два сильных землетрясения, которые только что поразили народ Венесуэлы, имеют огромные масштабы и привели к огромному числу погибших», — написал он в посте для Truth Social.

По словам журналистки BBC Mundo Николь Колстер, которая находилась в Каракасе во время стихийного бедствия, это землетрясение стало самым сильным в её жизни. Она рассказала, что здание сильно качалось, а жильцы дома выбегали на улицу, опасаясь обрушения.

По словам Кабельйо, последствия землетрясения зафиксированы в штатах Трухильо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Миранда, а также в Каракасе и Ла-Гуайре. Больше всего в столице пострадали районы Лос-Палос-Грандес и Альтамира.

Землетрясения произошли в день национального праздника Венесуэлы, посвященного битве при Карабобо 1821 года. Из-за выходного дня в жилых домах находилось больше людей, чем обычно в будние дни. На данный момент официальные данные о количестве погибших не обнародованы.

Фото: ВВС

Фото: Reuters

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США Венесуэла землетрясение

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