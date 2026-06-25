Два потужні землетруси сколихнули Венесуелу: зруйновані будівлі, кількість загиблих може перевищити 10 тисяч осіб

Землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 сколихнули Венесуелу – поблизу Каракаса зафіксували понад 20 афтершоків.

Фото: Reuters

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У Венесуелі поблизу Каракаса сталися два потужні землетруси, які спричинили руйнування будівель та масову евакуацію людей на вулиці. Про це повідомляє BBC із посиланням на дані Геологічної служби США (USGS).

За інформацією USGS, перший землетрус магнітудою 7,2 стався о 18:04 за місцевим часом у штаті Яракуй на глибині 21,9 км. Через 39 секунд його змінив ще потужніший поштовх магнітудою 7,5. Другий епіцентр розташовувався за 23 км на південний схід від міста Юмаре на глибині близько 10 км.

Поштовхи відчувалися не лише у Венесуелі, а й у сусідній Колумбії. У столиці Колумбії Боготі частину людей евакуювали як запобіжний захід.

Виконувачка обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес оголосила надзвичайний стан та призначила генерала, відповідального за координацію реагування на наслідки стихійного лиха. Під час звернення до нації вона висловила співчуття родинам загиблих, однак точну кількість жертв не назвала.

Також Родрігес повідомила про закриття міжнародного аеропорту Майкетія через серйозні пошкодження.

У Геологічній службі США заявили, що катастрофа може мати масштабні наслідки. За оцінками фахівців, існує 44% ймовірність того, що кількість загиблих перевищить 10 тисяч осіб, і 30% ймовірність того, що жертв буде понад 100 тисяч. Крім того, експерти попередили про значний ризик зсувів та розрідження ґрунту.

За даними Agence France-Presse, після основних поштовхів було зафіксовано понад 20 афтершоків.

Міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельйо підтвердив, що в Каракасі зруйновано низку будівель. У соціальних мережах поширюються відео та фото споруд із тріщинами, значними пошкодженнями та повними обвалами. На одному зі знімків AFP зафіксовано зруйновану будівлю банку в Каракасі.

Попередження про цунамі оголошували для узбережжя Венесуели та островів Аруба і Бонайре, однак згодом його скасували.

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручив своїй адміністрації «підготуватися до швидких дій» на наслідки землетрусів. За його словами, США готові надати Венесуелі допомогу.

«Два великі землетруси, які щойно вразили народ Венесуели, мають величезні масштаби та призвели до нищівної кількості смертей», – написав він у дописі для Truth Social.

За словами журналістки BBC Mundo Ніколь Колстер, яка перебувала у Каракасі під час стихії, землетрус став найсильнішим у її житті. Вона розповіла, що будівля сильно хиталася, а мешканці будинку вибігали на вулицю, побоюючись обвалу.

За словами Кабельйо, наслідки землетрусу зафіксовані у штатах Трухільйо, Яракуй, Карабобо, Арагуа, Міранда, а також у Каракасі та Ла-Гуайрі. Найбільше у столиці постраждали райони Лос-Палос-Грандес та Альтаміра.

Землетруси сталися у день національного свята Венесуели, присвяченого битві при Карабобо 1821 року. Через вихідний день у житлових будинках перебувало більше людей, ніж зазвичай у будні. На цей момент офіційних даних про кількість загиблих не оприлюднено.

Фото: ВВС

Фото: Reuters

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