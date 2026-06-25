«Скеля» розрослася до масштабів дивізії – військова омбудсманка запропонувала реорганізувати полк

Військова омбудсманка вважає, що нинішня структура не дозволяє ефективно контролювати особовий склад.

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Військова омбудсманка Ольга Решетилова виступила за реорганізацію 425-го окремого штурмового полку «Скеля», наголосивши на необхідності ухвалення управлінських рішень щодо підрозділу.

За її словами, про можливі побиття та знущання над військовослужбовцями у «Скелі» вона дізналася ще у травні-червні 2025 року. Спочатку йшлося про побиття журналіста, переведеного до полку, згодом — капелана суміжної бригади, а потім командування батальйону, який переформовували до складу 425 ОШП. Після цього, зазначила вона, стало зрозуміло, що проблема має системний характер.

У червні 2025 року представники Офісу Президента та Військової служби правопорядку провели перевірку на полігоні підрозділу. За словами Решетилової, з полку було вивезено 22 військовослужбовців, які надали свідчення про побиття, підтверджені поліграфом. Також вдалося встановити групу інструкторів, яких підозрюють в організації знущань на полігонах.

Водночас омбудсманка заявила, що після перевірки не було вжито належних заходів для притягнення цих осіб до відповідальності та недопущення подібних випадків у майбутньому. Вона зазначила, що результати розслідування досі відсутні.

За словами Решетилової, з початку роботи Офісу військового омбудсмана до правоохоронних органів було направлено дев’ять повідомлень про можливі злочини у полку «Скеля».

Вона також повідомила, що офіс налагодив взаємодію з командуванням підрозділу для оперативного реагування на скарги військовослужбовців. Зокрема, було досягнуто домовленостей про недопущення до роботи з особовим складом осіб, яких ідентифікували як системних порушників прав військових, а також забезпечено регулярний зв’язок бійців із родинами. За словами омбудсманки, кількість скарг від рідних на відсутність зв’язку з військовослужбовцями підрозділу скоротилася на 73%.

Окремо Решетилова звернула увагу на проблему військовослужбовців із залежностями. За її словами, кілька місяців тому у підрозділі виявили близько двох тисяч осіб, які отримують замісну підтримувальну терапію. Вона зазначила, що відповідно до чинних норм такі люди не повинні проходити службу у штурмових підрозділах.

Коментуючи ситуацію в полку, омбудсманка наголосила, що «Скеля» за чисельністю фактично відповідає дивізії, але продовжує діяти в межах штатної структури полку.

«Розмір «Скелі», як про це вже говорилось, приблизно дивізія. При цьому у них залишається штат полку. Управляти такою кількістю особового складу штатом полку просто нереально, навіть при бажанні проконтролювати все неможливо. Тут однозначно потрібні управлінські рішення», — зазначила вона.

Решетилова повідомила, що обговорювала це питання з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За її словами, він вважає, що ситуація може покращитися у разі створення окремого командування штурмових підрозділів.

Водночас сама омбудсманка виступає проти створення окремого виду військ. На її думку, це може призвести до масштабування негативних практик та порушень прав людини. Натомість вона запропонувала створювати окремі штурмові підрозділи у складі кожного корпусу.

«Я незмінно вважаю, що створення окремого виду військ призведе до масштабування негативних практик і порушень прав людини. З моєї точки зору оптимальним було б створення окремих штурмових підрозділів у кожному корпусі. Це б дозволило командиру корпусу здійснювати контроль і формувати культуру поведінки, дисципліну в підрозділі. У будь-якому разі рішення щодо штурмових підрозділів має бути добре зважене і продумане», – наголосила омбудсманка.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про перевірку інформації щодо можливих серйозних порушень прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля».

Як повідомили в ДБР, з метою перевірки викладених відомостей слідчі ДБР внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

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