ДБР перевіряє інформацію щодо можливих неправомірних дій у штурмовому полку «Скеля»

Проводиться комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення об'єктивної картини подій, перевірку достовірності оприлюднених фактів, а також з'ясування всіх обставин, викладених у журналістському матеріалі.

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Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами, оприлюднененими у медіа, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку «Скеля».

Як повідомили у відомстві, у журналістських матеріалах йдеться про можливе застосування насильства, перевищення службових повноважень та інші порушення з боку окремих посадових осіб підрозділу.

У Бюро повідомили, що з метою перевірки викладених відомостей слідчі ДБР внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі проводиться комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення об'єктивної картини подій, перевірку достовірності оприлюднених фактів, а також з'ясування всіх обставин, викладених у журналістському матеріалі.

У ДБР вказали, що за результатами розслідування буде надано належну правову оцінку діям усіх осіб, причетність яких до можливих правопорушень буде встановлено.

Наразі триває досудове розслідування.

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